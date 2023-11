Inauguraron la nueva oficina de PAMI en General Rodríguez con amplias instalaciones

El Intendente Mauro García encabezó la presentación de las nuevas oficinas de la Agencia local de PAMI en General Rodríguez. Las mismas están ubicadas en la calle Av. De Mayo 482 y comenzarán a funcionar en los próximos días en el horario de lunes a viernes de 7 a 14 hs. Acompañaron al jefe comunal durante la jornada el Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI – Luján, Martín Boragno; la Coordinadora Ejecutiva de UGL Luján, Cintia Barbieri; la Coordinadora de Políticas Sociales de UGL Luján, Bianca Verzello; la titular de la Agencia de General Rodríguez, Therly Vásquez; la directora de ANSES – General Rodríguez, Valeria Chulman y la secretaria de la Mujer, Niñez, Adultos Mayores y DDHH, Mariana Galván. “Estamos inaugurando un espacio con mayores comodidades no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para nuestros jubilados y jubiladas que son los que tienen que acercarse al lugar”, indicó Mauro García. “La nueva agencia de General Rodríguez es una demanda histórica de la UGL Luján, así que hoy es una jornada muy movilizante para nosotros poder estar acá ni más ni menos que en el Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras del PAMI”, sostuvo Bianca Verzelli. Para dar comienzo al acto, la directora de la Agencia local de PAMI agradeció “la presencia de todos los que hicieron posibles este sueño, y también de nuestros afiliados, que son los que van a poder a sentirse más cómodos cada vez que tengan que acercarse a realizar un trámite en estas nuevas oficinas”. “Para nosotros, ustedes no son un gasto sino una inversión. Queremos que General Rodríguez pueda tener una comunidad de adultos mayores que pueda disfrutar de esta etapa de sus vidas de la misma manera que lo vino desarrollando durante su etapa productiva”, expresó el jefe comunal. Por su parte, Martín Boragno recalcó la importancia de mantener una política pública que fortalezca y amplíe el servicio que brinda la entidad previsional: “Para nosotros no es lo mismo que el Estado esté o no presente. Que podamos mantener la gratuidad en la cobertura de todos los medicamentos y poder llegar a ustedes con todos los dispositivos que brinda PAMI, eso nos va a permitir aumentar la calidad de vida de nuestros afiliados”. En tanto, Boragno también destacó la labor conjunta con el Municipio, a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adultos Mayores y DDHH, para poder conseguir y acondicionar este nuevo espacio de acuerdo a los requisitos que indica PAMI para la atención al público: “Mauro (García) ha demostrado que ha hecho de General Rodríguez un distrito pujante y nos da mucha alegría saber que el vecino lo ha acompañado para que pueda renovar por un mandato más”. “Hoy celebramos el sueño de la casa nueva, de la casa propia, que es un sueño colectivo. Así como sucedió en su momento con la Casa de Adultos y Adultas Mayores ‘Eva Perón’, hoy estamos ampliando la institucionalidad para esos sujetos de derecho”, subrayó Galván.