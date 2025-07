Incendiaron una veintena de autos secuestrados frente a la Comisaría de Catonas

Posted on

El siniestro, intencional, se produjo en los primeros minutos de este jueves 24 de julio. Fue en la playa de estacionamiento frente a la Comisaría 8º de Moreno, que se ubica dentro del complejo habitacional Las Catonas. Al menos serían 20 autos secuestrados por la justicia que sufrieron daños. Once de ellos fueron destruidos totalmente. Habrían sido cuatro sujetos los que iniciaron las llamas. Trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios (dos del destacamento de Trujui y la restante del Cuartel Central). No hubo que lamentar heridos. Este hecho pone sobre el tapete nuevamente el tema del depósito judicial y la necesidad que los vehículos incautados sean derivados a ese lugar para que no rodeen las seccionales policiales del distrito.