Informe CAME: En el feriado de la Memoria más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones durante el fin de semana

Fue un fin de semana con múltiples actividades conmemorativas por el 50° aniversario del 24 de marzo. Los turistas eligieron destinos cercanos, en parte por el encarecimiento del combustible, pero también porque el lunes fue no laborable (no feriado). Si bien muchos argentinos eligieron viajar a países vecinos, sorprendió la cantidad de turistas internacionales circulando en muchas ciudades.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos. Viajaron 1.012.000 turistas por el país, que dejaron un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Si se compara con 2025, que fue un fin de semana largo tradicional de tres días y de muy bajo movimiento, este año creció un 48,8% la cantidad de viajeros. Esta suba se explica, en parte, por la mayor extensión del fin de semana y por una mejor predisposición a realizar escapadas, aunque de menor duración.

El gasto promedio diario fue de $ 103.793, un 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último. Esto se explica a partir de que los turistas eligieron destinos más cercanos y también porque entre los gastos recreativos no existió la oferta del Carnaval. En cambio, prevalecieron actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito. También fue un 1,6% menor al feriado de la Memoria del año pasado, comparado a precios reales.

La estancia promedio fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches. Esto reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.

Si bien fue un fin de semana de cuatro días, el promedio de noches de hospedaje se equiparó con el de un fin de semana de tres días. Sin embargo, en el promedio viajaron más personas. Posiblemente el mismo turista viajó dos veces, un viaje más extenso (dos noches) y luego uno más corto (lunes o martes).

El clima fue muy inestable. Hubo sol y temperaturas agradables, pero también lluvias y momentos de mucho viento.

El movimiento turístico se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y una dinámica sin picos marcados, donde convivieron propuestas culturales, eventos locales y actividades al aire libre. Las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

En términos cualitativos se consolidó un perfil de viaje austero, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo. Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Entre los destinos más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.l En lo que va del año hubo dos fines de semanas largo en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron $ 1.238.877 millones.

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Destacados del fin de semanal Antesala de Semana Santa. El fin de semana largo funcionó como una antesala de Semana Santa, lo que derivó en un movimiento turístico más moderado y distribuido. La cercanía entre ambos períodos llevó a que muchos viajeros optaran por postergar escapadas más extensas, privilegiando salidas cortas.

Clima heterogéneo. El clima mostró comportamientos muy distintos según la región, con lluvias e inestabilidad en algunos destinos –especialmente en la Costa Atlántica– y mejores condiciones en el norte y zonas cordilleranas, lo que incidió en la ocupación y en las decisiones de viaje.

Agenda por la Memoria. La conmemoración por el Día de la Memoria atravesó la agenda en todo el país, con fuerte presencia de actividades culturales, marchas y propuestas de reflexión.

Se destacaron especialmente la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Córdoba.

Noches y gastronomía. Se registró una alta actividad en bares, pubs y espacios gastronómicos, impulsada por eventos temáticos que convocaron a residentes y turistas en distintos centros urbanos.

Turismo internacional activo. A pesar de un tipo de cambio que encarece a la Argentina en dólares, sorprendió la presencia de turistas internacionales en varios destinos, particularmente en grandes ciudades y en polos turísticos consolidados.

Escapadas cortas. El carácter no laborable del lunes, sin ser feriado, favoreció un perfil de viaje más flexible, con predominio de escapadas breves, turismo de cercanía y una mayor distribución de los flujos a lo largo del fin de semana.l Viajes fragmentados. Se observó una fuerte fragmentación en los patrones de viaje, con múltiples combinaciones de días según la situación laboral y los ingresos. Convivieron turistas que aprovecharon los cuatro días completos con otros que realizaron escapadas más cortas, de viernes a lunes, de lunes a martes o incluso de uno o dos días, lo que contribuyó a una mayor dispersión del movimiento turístico.

CAME