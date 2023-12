Informe CAME: En el último fin de semana largo del año, viajaron 960 mil turistas que gastaron $74.880 millones

Consideraciones generales1) Provincia de Buenos Aires. El último feriado del año tiene como siempre, a la costa atlántica, como uno de los destinos preferidos. De paso, mucha gente aprovechó para hacer sus reservas de vacaciones. Mar del Plata, tuvo una ocupación de 70%, nada despreciable si se compara con el 80% del año anterior que, modalidad XXL, siempre movilizan mayor caudal de personas. En “La Feliz”, la temperatura máxima inferior a 20° el viernes, no impidió al viajero disfrutar de las playas. Los espacios gastronómicos del puerto tuvieron como siempre alta convocatoria, con un costo del cubierto que promedió los $8500. Otra opción elegida, fueron los centros comerciales a cielo abierto, como la Peatonal San Martín y calle Guemes, y las ferias navideñas donde muchos aprovecharon para hacer las compras para el arbolito. Mar de las Pampas fue otro de los puntos más elegidos de la costa, y con 61% de plazas ocupadas ofreció conciertos, sus museos, bosques y playa, al igual que Necochea. En Villa Gesell la ocupación rondó el 50%. Chascomús fue otro de los polos preferidos por el excursionista de corta distancia, preferentemente del AMBA, que ocupó el 80% de las plazas disponibles, con un gasto diario promedio de $29.000 por persona. El festival “Arte Emprende”, en el Paseo de los Artesanos y Emprendedores, ofreció espectáculos para grandes y chicos, que también dispusieron de una variada oferta gastronómica en la costanera y visitas guiadas por sitios emblemáticos de la localidad. Otras ciudades de corta distancia para el viajero fueron Exaltación de la Cruz que festejó sus 121 años y General Madariaga que tuvo la 51° Fiesta Nacional del Gaucho. También La Plata con 55% de ocupación y un gasto promedio de $35.000, siempre por persona, fue un destino elegido por sus atractivos culturales, con múltiples ofertas de espectáculos en sus teatros, destacándose la Gala Lírica en homenaje a Puccini, y visitas guiadas a sus afamados museos. Para los más chicos. La República de los Niños cubrió ampliamente las expectativas.2) Ciudad de Buenos Aires. Como todos los fines de semana largos, CABA organizó propuestas que incluyeron ciclos de música gratuitos, teatro, exposiciones y ferias gastronómicas. En el Hipódromo de Palermo, los turistas disfrutaron de una nueva edición de JOY, feria de comidas y bebidas con propuestas para todos los gustos, platos tradicionales y nuevas tendencias culinarias, nacionales y extranjeras. La Feria de Mataderos armó un patio gastronómico y un Paseo de Artesanías y Productos Regionales, para que el visitante pueda degustar platos típicos y adquirir productos manufacturados de distintas regiones del país. Los pintorescos bares de Palermo con su gastronomía atrajeron a múltiples visitantes. En tanto, en River se presentó la banda Tan Biónica, con 80.000 personas que concurrieron al recital. Para los más chicos, el Jardín Japonés, el Tramway (el tranvía histórico en el barrio de Caballito) y múltiples salas de escape fueron algunas de las opciones.3) Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca concentró al turismo religioso y sus calles fueron el epicentro de una masiva manifestación de fe. Miles de fieles, locales y turistas, se congregaron para adorar a la virgen, practicar sus plegarias y hacer el recorrido tradicional. En la capital, además, se ofrecieron servicios turísticos como el de bicitur, bus turístico, tirolesa, kayak y visitas guiadas al Campanario de la Catedral Basílica. Una de las propuestas culturales más destacadas fue el Concierto de la Orquesta de Cámara de Chilecito-UNdeC, en la Capilla del Seminario Diocesano Nuestra Señora del Valle-CeCuld. Otras localidades que concentraron visitantes fueron El Rodeo para practicar senderismo y Tinogasta, famosa por sus bodegas.4) Córdoba. El distrito, fue uno de los destinos más requeridos. En Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y Almafuerte, la ocupación fue del 85%. También Traslasierra -Nono y Mina Clavero- recibieron una importante afluencia de gente, y sus plazas se ocuparon en 65%. El gasto promedio diario fue de $26.000. Además de la amplia y diversa oferta de circuitos y paisajes, la provincia se preparó con varios espectáculos para el último fin de semana largo del año. En muchos casos, los visitantes aprovecharon el viaje para reservar su estadía para el verano. Miranda, River Plate vs. Rosario Central, “Shinichi Suzuki”-una orquesta de jóvenes interpretando a Bach y Vivaldi- y Don Osvaldo, estuvieron entre la variada cartelera de espectáculos que completaron los atractivos. En Villa Carlos Paz, el turismo religioso se convocó en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, con un concierto sinfónico coral en vivo, y organizada por la comunidad judía, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, en una plazoleta se celebró Janucá con el encendido de la Tercera Vela. Por su parte, en Almafuerte se celebró la Fiesta de la Revista Caras, y en Nono la Fiesta de la Tradición.5) Chaco. La ocupación alcanzó el 69% en toda la provincia, dato favorable ya que se trata de un número incluso más alto que el del año anterior para la misma fecha, que fue fin de semana XXL, lo cual difiere positivamente de la tendencia de la mayoría de las provincias. Se destacó Resistencia con 77% de las plazas ocupadas y un gasto diario por persona que rondó los $31.500. Otras ciudades que atrajeron al turista fueron: Charata, Castelli, Sáenz Peña y Villa Ángela. En todas las localidades, los servicios más solicitados fueron los de gastronomía y traslados, junto con espectáculos culturales. Hubo varias citas convocantes, como Copa Chaco, en Resistencia, con equipos de handball de toda la provincia y ferias navideñas de emprendedores en varias localidades. El excursionista también realizó turismo rural y visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit. Los recorridos más buscados fueron los parques nacionales “Laguna El Palmar”, “El Impenetrable” y “Campo del Cielo. Para los amantes del “turismo de bienestar”, la localidad de Sáenz Peña ofreció su complejo termal.6) Chubut. atravesada por inclemencias climáticas, la provincia no tuvo una gran convocatoria. Las agencias de viajes también atribuyeron este poco movimiento al alza del 20% en los precios de vuelos de cabotaje y a la cercanía de las fiestas. Puerto Madryn ocupó sus plazas en 30%, explicado en su mayoría por la afluencia de turistas porteños, bonaerenses y de la Patagonia misma. Diversos programas culturales y festejos religiosos se ofrecieron al turista y se destacó la reunión gastronómica y cervecera Madryn Comestible, un paseo de sabores. El turista internacional se hizo presente, pero en menor medida que otros fines de semana.7) Corrientes. El hospedaje tuvo un promedió del 72% y se destacó como uno de los destinos más elegidos del Litoral. Hubo mayor demanda hotelera en la región Paraná Sur, para practicar pesca deportiva y ecoturismo en los Esteros del Iberá. En Loreto, la ocupación fue del 93%, en Bella Vista 88% y Goya 83%. Con una atractiva oferta deportiva, natural y cultural, la provincia también convocó al turismo religioso, y de la mano de la festividad de Nuestra Señora de Itatí, arribaron a la basílica centenares de “biciperegrinos” de diversos puntos del país.8) Entre Ríos. La tasa de alojamiento fue del 65% en toda la provincia. Concordia, a pesar de estar afectada por las inundaciones, logró ocupar el 85% de su capacidad hotelera, atrayendo al turista con la final del rally nacional. Los complejos termales de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay trabajaron al 100%, mientras la ciudad de Paraná lo hizo al 60%. Para la capital entrerriana, el gasto promedio estimado fue de $24.000, siempre por día y persona. En tanto, Federación, famosa por la calidad de sus termas, trabajó con la hotelería al 55 % y con un pernocte promedio de 2,1 noches. La provincia ofreció al visitante variados atractivos entre termas, playas, deporte aventura y náuticos, fiestas gauchas y reuniones gastronómicas y culturales.9) Formosa. La ocupación de plazas fue superior al 60%, con un gasto promedio de $19.000 por persona, generando un efecto derrame en las localidades del interior de la provincia. Esto afectó positivamente a cada uno de los eslabones de la cadena turística local, como alojamientos, gastronomía, comercios de cercanía, operadores turísticos y artesanos. El sector del transporte aéreo trabajó con su capacidad a pleno, en tanto el terrestre estuvo por encima del 60% en venta de pasajes. El Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se celebra con mucha devoción en la feligresía formoseña, lo cual convoca cada año al turista religioso. Fiel al espíritu festivo, la capital encendió sus luces con «Formosa Brilla»; un espectáculo urbano a cielo abierto, que inicia con el encendido del árbol navideño en la Plaza de la Costanera. Se acompaña con una caminata por más de 8 km al pesebre más grande del mundo con más de 120 piezas de características hiperrealista, en tamaño natural, cuyo recorrido engalana la avenida principal del casco céntrico de la ciudad. El circuito natural más visitado fue la Reserva de Biósfera Laguna Oca. El polo turístico por excelencia, la localidad de Herradura, también atrajo al excursionista, con su variada oferta de cabañas y camping para la familia.10) Jujuy. Con un promedio de ocupación provincial de 60% y en medio de un clima cálido, pero inestable, la Quebrada de Humahuaca fue el destino preferido por los visitantes, seguido por Valle, Yunga y Puna. Cada excursionista gastó en promedio por día alrededor de $42.000. La amenaza de tormentas y caída de granizos no permitió la explotación normal de los distintos atractivos que ofrece la provincia más septentrional de la Argentina. Pero el turismo religioso, se convocó en varias localidades donde se llevaron a cabo las festividades por Día de la Inmaculada Concepción de María, que en Jujuy es una de las fiestas patronales más populares. La Basílica de San Salvador, conocida por su imponente estilo arquitectónico, preparó celebraciones durante todo el día, que también se dieron en simultáneo en otras ciudades del interior.11) La Pampa. La Fiesta Provincial del Chivito en Santa Isabel y la Fiesta Nacional del Hachero en Rancul fueron las atracciones destacadas. Las ciudades con festejos fueron las más movidas, fusionándose turistas, con excursionistas y residentes. Los visitantes recorrieron además la Reserva Parque Luro, las Salinas, la Laguna de Ultracán y el Parque Nacional Lihué Calel, donde los niveles de tránsito fueron intensos todo el fin de semana. Los parques y reservas prepararon actividades programadas como senderismo, observación de aves, caminatas de interpretación para sorprender al visitante. Muchos pasajeros llegaron sin reserva, con algunas dificultades para conseguir alojamiento en los centros más concurridos12) La Rioja. Con un gasto diario por persona de $25.000 y ocupación hotelera de 45%, las ciudades más visitadas fueron la capital, Villa Unión y Chilecito. En esta última como cada año, se conmemoró el Día de la Inmaculada Concepción con un centenar de soldados que recorrieron varios kilómetros trotando. Los excursionistas que llegaron visitaron además el emblemático Cable Carril, una imponente obra de ingeniería de principios del siglo XX que posee una extensión de 37 km a lo largo de 9 estaciones, y que es el medio de transporte aéreo de su tipo más largo y a mayor altura en el mundo. En tanto, Villa Unión ofreció programas de turismo aventura, viñedos, gastronomía y atractivos naturales y culturales. El Cañón de Talampaya, el Corredor de la Costa, las aguas termales de Santa Teresita y la Reserva Provincial de Laguna Brava estuvieron entre las preferencias del excursionista.13) Mendoza. Con un alojamiento que promedió el 70% a nivel provincial, en lo que los operadores admiten que se trató de un feriado “flojo” en ocupación hotelera, unos 50 mil turistas llegaron a la provincia. El gasto promedio diario se ubicó en los $24.500 por persona. En zonas puntuales como Potrerillos, Uspallata y Las Cuevas, la tasa de ocupación fue de 80%, siendo los polos más concurridos. Los visitantes recorrieron los ríos, embalses y paisajes. En tanto, en Malargue se destacó el turismo de cercanía, con una gran afluencia de chilenos ávidos de naturaleza y compras a precios convenientes, dado que en ese país también fue fin de semana largo. La provincia recibió al visitante con fiestas religiosas, festejos populares, y especialmente se destacaron una serie de fiestas electrónicas, entre ellas, el Sunsetstrip 2023, una propuesta del prestigioso Dj Hernán Cattaneo en Las Palapas.14) Misiones. Puerto Iguazú lideró el fin de semana con una ocupación de 80% y su atractivo natural por excelencia, el Parque Nacional Iguazú. La ciudad de Posadas no se quedó atrás y su hotelería trabajó al 75%. La urbe apostó fuerte al turismo y lanzó un programa especial “Posadas Mágica” para realizar compras en hasta 6 cuotas sin interés y beneficios, en todos los rubros comprendidos en el programa Ahora Misiones, incluyendo también hotelería y gastronomía, y con 1000 comercios adheridos. Hubo mucho turismo regional, especialmente de Brasil, Paraguay y Uruguay, pero se pudieron ver extranjeros de todo el mundo en Iguazú. Las reuniones populares y religiosos, junto con las cataratas, fue lo más convocante. También se destacó la Navidad en Capioví, en Alem, con una gran cantidad de movimiento turístico.15) Neuquén. Con un hospedaje promedio del 55% en la provincia, San Martín de los Andes fue la más elegida y sus plazas estuvieron ocupadas en 91%. Entre los atractivos más visitados, estuvieron la Ruta de los 7 Lagos y el Parque Nacional Lanín. Las alertas del servicio meteorológico por tormentas y granizos no favorecieron el turismo por cercanía, pero quedó compensado por los visitantes procedentes de países limítrofes como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, que favorecidos por el tipo de cambio, coparon las ciudades de la provincia inyectando dinero especialmente en comercio y gastronomía.16) Río Negro. Bariloche fue el destino central con una ocupación del 80%, pero también Las Grutas y El Bolsón se constituyeron en alternativas para los visitantes que llegaron desde distintos los puntos del país. En Bariloche, además de turismo aventura y naturaleza, hubo atracciones de tango, teatro y ferias gourmet y navideñas. En Las Grutas, los visitantes comenzaron a llegar desde el jueves por la noche y la gastronomía brilló entre las propuestas con la “Feria del Paladar”. También hubo carreras y recitales en la playa. La provincia organizó espectáculos de gran nivel, como el Festival del Folclore en Choele Choel con el Chaqueño Palavecino, Kapanga, Los Tulipanes y Por Siempre Tucu, como uno de los más destacados. Otro polo concurrido fue Playas Doradas, al sur de la provincia, que recibió al turista con sus playas amplias y su arena de propiedades únicas.17) Salta. Con niveles de alojamiento cercanos al 70% en la capital salteña, devotos de la Virgen del Cerro llegaron desde distintas provincias y países limítrofes para vivir un fin de semana cargado de emociones y milagros con una marcada agenda de actos religiosos. Los turistas visitaron el casco histórico, subieron al cerro San Bernardo y asistieron a peñas folklóricas para degustar comida regional y escuchar música en vivo. También se celebró La Noche de los Museos, cita que convocó a más de 23.000 personas y la municipalidad organizó ferias de artesanías y reuniones gastronómicas. Para quienes buscaron naturaleza, la oferta se centró en la encantadora Cachi, Cafayate y sus viñedos y el Cerro de los 7 Colores.18) San Juan. Con 75% de ocupación, la provincia tuvo un fin de semana movido, favorecido por el buen tiempo (algo nublado pero caluroso) y una agenda nutrida. Los visitantes que llegaron se desplazaron hacia los departamentos más alejados, que son los que más nivel de alojamiento registraron, destacándose Calingasta, Valle Fértil, Gran San Juan y alrededores. Los empresarios del sector se mostraron conformes, especialmente luego de los bajos números de noviembre, donde el fin de semana largo quedó en medio del balotaje, haciendo que muchas personas cancelen sus reservas. La agenda cultural incluyó la Feria And-Arte: Espacio Inclusivo de Emprendedores y el Primer Festival Internacional de Tango, en la ciudad capital. También, el paraje Difunta Correa fue uno de los sitios religiosos más visitados, que además ofreció turismo de naturaleza con diferentes actividades para los locales y turistas.19) San Luis. Entre sierras, ríos y embalses, la provincia de Cuyo recibió al visitante con decenas de atractivos, sus propuestas de turismo minero y una exquisita gastronomía. El fin de semana dejó un balance bueno y expectativas optimistas para la temporada de verano. Entre los polos más concurridos estuvo Potrerillos, donde los turistas poblaron la vieja cantera de mármol Las Nietas-La Toma, una cantera de granito gris perla que dejó de funcionar años atrás y hoy es un lugar de paseo, que cuando hace calor, también se usa de balneario.20) Santa Cruz. El fin de semana dejó buenos resultados, con El Calafate como principal destino. Los primeros sondeos del sábado realizados por la Secretaría de Turismo local, determinó un 80% de ocupación, sobre una oferta total de 9.793 plazas distribuidas en un total de 339 establecimientos repartidos en toda la localidad y de las más diversas categorías. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas fueron los de mayor nivel de alojamiento con 95%. En la capital Río Gallegos, el fin de semana se vio favorecido por la realización del Festival de Canto y Danzas, que reunió a numerosos artistas locales y provinciales.21) Santa Fe. Con sus recorridos turísticos-religiosos como centro de atracción, el visitante pudo compartir la festividad del Día de la Virgen con los lugareños y combinar fe con turismo. La provincia ofreció además una cantidad de reuniones culturales, de naturaleza, playa, pesca y una ruta gastronómica muy rica. En el camino de la Costa, la laguna Melincué con sus flamencos australes, avistaje de monos, yacarés y aves, deslumbraron al visitante que llegó por primera vez buscando naturaleza y río. En la ciudad capital, se destacaron las visitas al Museo Provincial de Bellas Artes, el Museo Etnográfico y Colonial y al parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe. Por su parte, en Rosario, hubo recitales, obras de teatro, ferias y propuestas recreativas al aire libre con entrada gratuita, destacándose la Feria de las Librerías de Viejo Rosario y el recital de Ciro y Los Persas. También los circuitos religiosos fueron muy concurridos.22) Santiago del Estero. De la mano del Hockey internacional (5° edición de la FIH Pro League) y con la presencia de los equipos de hockey más destacados del mundo, Las Leonas y Los Leones, la ciudad del La Banda hizo converger el deporte con el turismo. A diferencia del resto de la provincia donde el fin de semana fue tranquilo, la capital santiagueña, con 21 establecimientos hoteleros, tuvo una ocupación del 90% para sus hoteles superiores a 3 estrellas, mientras que para las categorías restantes fue del 75%. En Termas de Río Hondo y la pintoresca Villa La Punta, este feriado no fue significativo y registraron un hospedaje inferior a 25%. Esto es usual en esta época del año, por la inminente llegada de las fiestas y vacaciones. Como condimento extra, se le suman las expectativas del recambio de gobierno nacional. De todas formas, hubo movimiento en los circuitos gastronómicos, fiestas y peñas, lo cual se explica porque muchos santiagueños que viven fuera de la provincia llegaron a visitar a familiares y amigos.23) Tierra del Fuego. Fue un buen fin de semana para las tres ciudades más turísticas, Tolhuin, Ushuaia y Río Grande. Junto con los visitantes que arribaron al sur del mundo, hubo un fuerte movimiento de residentes que también disfrutaron de los atractivos de la isla. El turista pudo realizar múltiples actividades al aire libre, recorriendo lugares inhóspitos como Cabo San Pablo, costa atlántica en Río Grande o el extenso Lago Fagnano de Tolhuin, enmarcado por bosques de lengas y cordones montañosos. En Ushuaia, los visitantes navegaron en el Canal Beagle, recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo del Tren del Fin del Mundo y realizaron senderismo entre otras tantas actividades en la naturaleza.24) Tucumán. La provincia propuso una nutrida agenda que combinó reuniones religiosas, culturales y deportivas de mucha concurrencia, y permitió cerrar un fin de semana tranquilo pero bueno. En el paisaje del Alpa Sumaj se destacó el Circuito Internacional de Golf, un torneo que reunió a jugadores de élite de todo el mundo para competir en un escenario único. En tanto, en Escaba tuvo lugar el Pentatlón Conquistadores de Escaba, que reunió atletas de diversas partes de la provincia y la región. En el ámbito religioso, los visitantes pudieron disfrutar de la presentación del Pesebre Folklórico Viviente, a cargo del Ballet El Arriero, en El Cadillal, y la propuesta Cena a Ciegas en Yerba Buena, entre muchas otras. La tasa de ocupación hotelera fue muy variada, con Tafí Viejo al 99%, San Javier, un pueblo paradisíaco cercano a la capital tucumana, al 97%, Amaicha del Valle al 90%, Yerba Buena 73%, El Cadillal 60% y San Miguel de Tucumán 49%. La oferta de citas incluyó la imperdible visita a la “Casa de Tucumán”, símbolo emblemático de la Independencia nacional y la Catedral de San Miguel de Tucumán.