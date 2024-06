Informe CAME sobre el feriado del 17 de junio: con mucho turismo de cercanía, viajaron 802 mil personas y gastaron $ 81.464 millones

Posted on

En el feriado por el 17 de junio, que conmemora la vida y lucha del General Güemes, la cantidad de viajeros fue muy inferior al año pasado, un 64,3% menos. Sucede que en aquella oportunidad el fin de semana tuvo 4 días y no coincidía con que en dos días llegaría otro feriado largo, como sucederá entre el próximo jueves 20 y el domingo 23.

lViajaron 802 mil turistas en los tres días que duró el fin de semana y gastaron $81.464 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Con el Día del Padre como atractivo principal, hubo primordialmente movimiento hacia lugares cercanos y visitas más familiares que vacacionales.

lLos turistas gastaron en promedio $50.788 diarios, 3,4% menos que en la misma fecha de 2023 (a precios reales) y tuvo una estadía media de 2 días, que también resultó por debajo de lo que es habitual en un fin de semana de 3 días (suele ser entre 2,2 y 2,5).

lEl tiempo fue dispar, con muy buenas temperaturas en lugares como la Costa Atlántica o la región NOA, y amenazas de lluvias y tormentas en otras como Entre Ríos o Corrientes que hicieron dudar de viajar o no.

lEn lo que va del año hubo 3 fines de semana largos, donde se movilizaron 6,6 millones de personas y desembolsaron $1.065.990 millones (US$1.169 millones a dólar oficial del BNA).

lUn factor que restó dinamismo al movimiento del fin de semana fue la caída del turismo internacional, que, si bien sigue latente, no se lo ve en las magnitudes de meses anteriores.

Los números que dejó el feriado del 17 de junio

(variaciones reales 2024/2023)

Consideraciones Generales

1) Provincia de Buenos Aires.Con jornadas agradables en casi todo el fin de semana, el turismo no brilló como otras veces y se movió en función de algunos encuentros deportivos y artísticos. Los arribos a la provincia fueron desde distancias cercanas, con muchas llegadas a último momento. Hacia la Costa, en la tarde del viernes circularon un promedio de 1000 autos por hora por el peaje de Samborombón desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la mañana del sábado solo superó los 800 en la hora pico.Los turistas que llegaron a Mar del Plata recorrieron la Sierra de los Padres, el Parque Camet, los paseos costeros, la Escollera Norte y Sur, el Centro Comercial del Puerto. En tanto, el sábado fue el turno para los museos y espacios públicos en “La noche del Turismo y la Cultura”, que con entrada libre ofrecieron visitas guiadas, shows de teatro y música. El buen tiempo hizo que grupos de visitantes se instalaran en las playas, realizaran caminatas por la costa y hasta practicaran deportes de arena. Las localidades de la Costa en general tuvieron bajos niveles de ocupación, con gente que mayormente tiene propiedades y se acercaron a pasar unos días en familia. Algunos alojamientos directamente no abrieron. La misma situación ocurrió en el interior de la Provincia, donde destinos de temporada como Sierra de la Ventana o Tandil no tuvieron el tránsito de otras épocas. En Chascomús, con 40% de ocupación y un gasto diario de $45 mil, el turista llegó a participar de certámenes deportivos, un encuentro de autos antiguos y la celebración del aniversario de la ciudad.

2) Ciudad de Buenos Aires. No escapó a la tendencia general del fin de semana, pero fiel a su estilo se preparó una agenda para turistas, excursionistas y locales, especialmente para el Día del Padre. Lo más destacado fue la propuesta de 4 circuitos temáticos para vivir esa fecha, según la elección de papá futbolero, cultural, moderno o papá saludable. Se sumaron a ellas propuestas de visitas guiadas por el casco histórico y barrios emblemáticos de la ciudad, ciclos musicales, teatrales, cine para todas las edades y una variedad de ferias. Algunos encuentros que atrajeron turismo cultural fueron el Festival Internacional de Cine Ambiental y la cuarta fecha del ciclo Representar freestyle, dedicado a la improvisación de rimas.

3) Catamarca. Con un tiempo algo nublado pero temperaturas agradable, y una estadía media de 2 noches, el distrito convocó a turistas y lugareños con sus habituales propuestas culturales y naturales. En la capital, se destacó las Noches de Peña en Casa de la Puna, con la presencia de destacados artistas, y los recorridos por el casco histórico y la catedral. Localidades concurridas fueron Belén, donde los asistentes recorrieron montañas, paisajes desérticos, visitaron la Iglesia de San Francisco y el Museo Arqueológico Cóndor Huasi. Aunque sin la demanda de otros feriados, las Termas de Fiambalá recibieron público, mientras que en El Rodeo, Las Juntas, Santa María y Antofagasta de las Sierras, se pudieron ver a turistas y excursionistas disfrutar de las ricas ofertas que se proponen allí.

4) Córdoba. Con una estadía promedio de 2 noches y un gasto diario por persona de $52.355, se estima unos 167.000 ingresos al distrito. Una de los polos más concurridos fue la capital, que alcanzó un pico de hospedaje del 75% durante la noche del sábado, con shows de masiva convocatoria como el del DJ Hernán Cattáneo y el grupo La Renga, también la Cumbre Mundial de Economía Circular y el congreso FOPE. Los hoteles de alta categoría reportaron una ocupación de 90%. En Villa General Belgrano y Villa Carlos Paz, dos destinos serranos muy apreciados, el alojamiento fue moderado, lo mismo que en la región de Traslasierra, donde se pudo ver más visitantes sin reservas previas que lo habitual. Los operadores turísticos de esta zona informaron que las tarifas se mantuvieron similares a las de Semana Santa, sin ajustes significativos pese a la inflación. A pesar de la situación económica, todos los encuentros organizados en las localidades tuvieron su público, sobresaliendo el “JuniFest” en General Belgrano o el 40º Campeonato Argentino de Canaricultura en Carlos Paz.

5) Chaco. A pesar de que las expectativas no eran muy alentadoras, la provincia preparó una variedad de actividades para recibir a turistas y excursionistas. En Resistencia, se distinguió la exposición artística deportiva En vuelo Azul, el viernes, la «Noche de Gala del 25», el sábado, y la «Expo Glam: Noche de Negro Absoluto» y el «Comic World-Festival de Comic’s» el domingo. Otras ciudades con movimiento fueron Villa Angela, Castelli, y Sáenz Peña con el complejo termal como centro de atracción. Como cada fin de semana largo, los principales parques nacionales estuvieron abiertos para recibir al público, con especial asistencia a “El Impenetrable”.

6) Chubut. Con una ocupación hotelera de 40% y una estadía promedio de 3 días, los turistas que llegaron fueron mayormente de lugares cercanos o internacionales. Lago Puelo, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Gaimán, Esquel, Trevelín y El Hoyo, fueron los más populosos. Los viajeros que eligieron la provincia observaron la fauna marina en la Península Valdés, hicieron trekking, senderismo y pesca en el Parque Nacional Los Alerces, caminaron entre pingüinos en Punta Tombo, visitaron el Museo Paleontológico en Trelew, que alberga impresionantes fósiles de dinosaurios, y degustaron la tradicional ceremonia del té galés en Gaimán.

7) Corrientes. El alojamiento hotelero promedió el 50%, con una estadía promedio de 2 noches. Los Esteros del Iberá fue lo más concurrido, con 60% de ocupación. Hubo muchas consultas previas, pero las reservas aparecieron sobre el fin de semana, incluso muchos visitantes llegaron a buscar hospedaje en el lugar. Prevalecieron visitantes de Misiones, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Entre Ríos. También se pudo ver turistas extranjeros, especialmente de Brasil y Paraguay. Además de los Esteros, los viajeros llegaron hasta Pellegrini, Concepción, Paso de la Patria, San Miguel, Loreto y la capital.

8) Entre Ríos. No fue un buen fin de semana para el distrito que se vio amenazado por posibles tormentas. El hospedaje hotelero alcanzó al 40%, con los mejores números en Santa Ana (80%), María Grande (70%), Basabilbaso (70%), Villaguay (50%), y Concepción del Uruguay (50%) traccionado en esta última por el TC Pista en el autódromo local. La crisis económica, el festejo del Día del Padre y los pronósticos de lluvia no ayudaron a la provincia, que, de todos modos, mantiene buenas expectativas para el próximo fin de semana extralargo. En el caso de los complejos termales, que generalmente se mantienen completos en esta temporada, trabajaron con niveles de ocupación de entre 50% y 60%.

9) Formosa. Con la Reserva Guaycolec que reabrió sus puertas luego de trabajos de mantenimiento para mejorar las condiciones de los animales silvestres, la provincia arrancó un fin de semana tranquilo, como sucedió en el resto del país. La ocupación fue cercana al 50%, con los mejores resultados en la zona oeste, donde se encuentra una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina, el «Bañado La Estrella». La ciudad capital tuvo una variada agenda de actividades, mientras que lugares como la Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay se vieron muy concurridos. El gasto promedio se ubicó en los $47000 y la estadía media en 3 días.

10) Jujuy. El alojamiento rondó el 65% con Quebrada (83%) entre los puntos más populosos, seguido por la capital (80%). En tanto, Purmamarca alcanzó el 88%, con la inauguración del tren solar como gran atractivo. Lo más visitado fue el Cerro de los Siete Colores, las Salinas Grandes, el Cerro Hornocal, conocido como la «Montaña de los 14 Colores» cerca de Humahuaca, el Pucará de Tilcara, una antigua fortaleza preincaica, y la Laguna de Yala, un hermoso parque con lagunas de altura, donde los visitantes hicieron senderismo y tuvieron contacto con la naturaleza.

11) La Pampa. Fue un fin de semana con poco movimiento de turistas, pero con muchos lugareños que se movieron de un lado al otro, especialmente ayer domingo, por el Día del Padre. La provincia, como siempre, ofreció sus atractivos naturales, destacándose las ofertas del Parque Luro, famoso por su reserva de ciervos colorados y sus extensos bosques de caldén; de la Laguna Utracán y del Parque Nacional Lihué Calel, con sus paisajes montañosos únicos en la región pampeana. Las ciudades más concurridas fueron Santa Rosa, General Pico y Victorica, además de las Termas de Bernardo Larroudé y las zonas de estancias, que fueron requeridas, aunque no como otros fines de semana.

12) La Rioja. Con un gasto diario por persona de $40.000 y ocupación hotelera de 45%, las ciudades más visitadas fueron La Rioja capital, Villa Unión y Chilecito. En esta última, los turistas visitaron el emblemático Cable Carril, una imponente obra de ingeniería de principios del siglo XX que posee una extensión de 37 km a lo largo de 9 estaciones, y que es el medio de transporte aéreo de su tipo más largo y a mayor altura que existe en el mundo. En tanto, Villa Unión, ofreció programas de turismo aventura, viñedos, gastronomía y atractivos naturales y culturales. Además, el Cañón de Talampaya, el Corredor de la Costa, las aguas termales de Santa Teresita y la Reserva Provincial de Laguna Brava estuvieron entre las preferencias del excursionista.

13) Mendoza. El distrito desafió a la crisis ofreciendo una variedad de espectáculos y muestras artísticas, gastronomía, enoturismo, experiencias y excursiones a sus inmensos paisajes. Uno de los momentos más esperados fue la apertura formal del parque de nieve Los Puquios, ubicado a 180 km de la Ciudad de Mendoza, ideal para niños y principiantes. La ocupación promedio finalizó en 60%. Las localidades más populosas fueron San Rafael, Potrerillos, Valle de Uco, Tupungato, Malargüe, San Rafael y la capital. La provincia puso a disposición casi 5.000 espacios gastronómicos con diferentes categorías y particularidades: restaurantes, cantinas, pubs, y bodegas con oferta de platos típicos y degustaciones.

14) Misiones. Puerto Iguazú fue una de las ciudades más elegidas del país, según una encuesta del portal de viajes Despegar. Aprovechando ese flujo habitual que llega a la zona de las Cataratas, la provincia organizó propuestas para tentarlo a recorrer sus diferentes localidades, paisajes, historia, cultura y gastronomía. En el balance final, la ocupación se ubicó en un 75% en los principales destinos, con los niveles más altos en Iguazú. En tanto, en Posadas el hospedaje llegó al 65%, y en el Soberbio, a 55%. También tuvo mucha convocatoria el Autódromo Rosamonte de Posadas, que fue sede del Misionero de Arrancadas y el Sudamericano de Arrancadas, un certamen con competidores de alto nivel mostrando sus habilidades en la pista. Entre otras de las localidades más frecuentadas sobresalió el Parque Provincial Salto Encantado, donde se realizó “Experiencias Encantadas”, con yoga y senderismo en pleno contacto con la naturaleza. Además, San Ignacio, Apóstoles, y San Javier, tuvieron mucho público.

15) Neuquén. A dos semanas del inicio de la temporada de invierno, la ocupación tuvo un promedio del 50%. Los números fueron modestos, aunque en línea con lo esperado. Destinos como Villa la Angostura y San Martín de los Andes, generalmente los más concurridos, estuvieron tranquilos, pero con un núcleo de turistas espontáneos que aprovecharon los descuentos de precios y planes de financiación, a través de tarjetas de crédito en cuotas sin interés, de algunos alojamientos. Aluminé, Rincón de los Sauces, Caviahue-Copahue, Junín de Los Andes, fueron otras de los polos elegidos por los turistas.

16) Río Negro. Con un promedio de hospedaje modesto, lo más concurrido fue Bariloche, con casi 70% de ocupación y turistas que llegaron desde distintos puntos del país a disfrutar de la nieve. Dos actividades muy buscadas fueron las salidas embarcadas desde Puerto Pañuelo, a los lugares que ofrece la Cordillera de los Andes, y las caminatas por los senderos de los bosques, que ofrecen distintos niveles de dificultad para principiantes y expertos. El Bolsón y Choele Choel, fueron otros centros requeridos por el turista, con niveles de alojamiento que se acercaron al 60%. En tanto, en las Grutas el hospedaje fue del 50% con un desembolso diario de $55 mil.

17) Salta. Con niveles de ocupación que se acercaron al 60%, la provincia apostó al turismo regional y de cercanía, ubicándose entre los principales destinos entre quienes vacacionan por el Norte. Lo más buscado por los visitantes fue Cafayate con sus viñedos y las termas de Rosario de la Frontera. También conquistaron las preferencias Cachi, Molinos, San Antonio de los Cobres, Seclantás con sus tejedores de ponchos, y Angastaco, con su paisaje de formaciones rocosas llamado «La Flecha».

18) San Juan. El hospedaje hotelero tuvo un promedio del 60% y el tiempo acompañó todo el fin de semana. Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Carrascal, y la capital, fueron las ciudades más concurridas. La provincia organizó actividades para entretener al turista. Los lugares más visitados fueron el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), famoso por sus formaciones rocosas y los fósiles de dinosaurios; el Parque Nacional El Leoncito, muy buscando para astroturismo; y el Dique de Ullum, un hermoso lago artificial donde se practican deportes acuáticos todo el año.

19) San Luis. El alojamiento se ubicó en 55%, niveles bajos, pero en línea con lo que sucedió en la mayor parte del país. Villa de Merlo, Potrero de Funes, La Punta, Juana Koslay y El Trapiche, fueron los polos más visitados, que llegaron principalmente de regiones cercanas. Los viajeros recorrieron el Parque Yucat en Merlo, la mina de oro y la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol), en Inti Huasi, entre otros atractivos.

20) Santa Cruz. El Calafate, Puerto San Julián, El Chaltén, Río Gallegos, Los Antiguos, Caleta Olivia y Perito Moreno, fueron las ciudades más visitadas, aunque con poco movimiento de turismo nacional. Atractivos con mucha asistencia fueron el Parque Nacional Los Glaciares, las rutas de senderismo en el Lago Argentino, los espacios de observación de pingüinos, guanacos y cóndores en el Parque Nacional Monte León y la Cueva de las Manos, cerca de Perito Moreno.

21) Santa Fe. La mayor parte de la provincia se movió principalmente con turismo de cercanía. En Rosario, que vive el mes de la bandera durante todo junio, se prepararon numerosos eventos que atrajeron a locales, excursionistas y turistas. El sábado por la noche se destacó una nueva edición de la Noche de las Peatonales, que llenó el centro de la ciudad con propuestas culturales y gastronómicas para toda la familia. Los visitantes pudieron disfrutar de bares, foodtrucks, recorrer ferias, comercios y galerías abiertas. También Santa Fe capital, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia, San Javier, fueron otros centros concurridos, aunque modestamente, como sucedió en el resto del país.

22)Santiago del Estero. La ocupación fue muy variada en la provincia, con un promedio de 60% en Termas de Río Hondo, donde el XII Abierto de Golf “Pro Am” y la oferta termal atrajo naturalmente a grupos de turistas. En los hoteles de más categoría, el hospedaje alcanzó al 67%, quedando casi colmados hoteles como Los Pinos, Alto Verde, y Hotel Amerian. Sobre un total de casi 15.000 plazas, se ocuparon casi 9.000 por viajeros que llegaron principalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También hubo recepciones de Brasil y Paraguay. Diferente situación se vivió en Santiago capital y La Banda, donde el alojamiento llegó sólo 30% y se movió principalmente con santiagueños que viven fuera de la provincia y llegaron a visitar a familiares. La estancia promedio fue de 2 noches, con un gasto diario estimado de $50.000, siempre por persona.

23) Tierra del Fuego. Con la temporada de cruceros ya finalizada, la provincia apostó por la promoción de su naturaleza y la organización de actividades para entretener a turistas y lugareños. Ushuaia fue lo más concurrido, aunque sin los niveles de hospedaje de otros fines de semana. Los visitantes navegaron en el Canal Beagle, recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego a bordo del tren del Fin del Mundo y realizaron senderismo. El turista también pudo realizar actividades al aire libre, recorriendo lugares inhóspitos como Cabo San Pablo, la costa atlántica en Río Grande o el Lago Fagnano, de Tolhuin, enmarcado por bosques de lengas y cordones montañosos.

24) Tucumán. El distrito propuso una agenda variada de actividades culturales, recreativas y deportivas de buena concurrencia. Los más destacado fue Tafí Viejo, con ocupación plena y Tafí del Valle, con un hospedaje que superó el 70%. El gasto promedio diario fue de $59 mil y ciudades como la capital, San Javier, Yerba Buena y El Cadillal tuvieron también su público, pero con cifras más modestas. Como siempre, cada pueblo del interior tucumano aportó con calendarios de encuentros y sus cualidades naturales y culturales. Tres lugares muy recorridos fueron el Parque Nacional Campo de los Alisos, donde turistas y excursionistas realizaron trekking y observaron la fauna, flora y sitios arqueológicos; la Quebrada de Lules, un hermoso valle donde se hicieron largas caminatas; y Villa Nougués, un encantador pueblo de montaña con clima fresco y paisajes verdes.