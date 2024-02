Inhabilitada para alojar detenidos: Encontraron muerto a un preso en los calabozos de la Comisaría de Catonas

Posted on

Un joven de 18 años fue encontrado ahorcado en los calabozos de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas). Estaba detenido desde el sábado, acusado de un robo agravado. La principal hipótesis de investigación señala un suicidio. La seccional no tiene habilitadas las celdas por una medida cautelar, dadas las pésimas condiciones edilicias. Esta muerte pone nuevamente el foco en la urgente necesidad de la terminación y habilitación de la alcaidía y la cárcel en Cuartel V.

Marcos Damián Portela, de 18 años y oriundo de José C. Paz, fue detenido el sábado en la mañana por personal del Comando de Patrullas de Moreno, acusado de protagonizar un robo. Los uniformados le dieron intervención a la Dra. Carina Saucedo, titular de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien dispuso que Portela quedara aprehendido por el delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad”. Este lunes tenía que ser trasladado a la sede de la fiscalía para prestar declaración.

Alguien, no trascendió quién, resolvió que Portela quedara alojado en los calabozos de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas), jurisdicción donde ocurrió el robo. Las celdas de esa seccional están inhabilitadas, debido a una medida cautelar dictada por la justicia debido a las pésimas condiciones edilicias. Pese a esto, Portela fue encerrado en ese sector. Era el único ocupante, confirman fuentes con acceso a la investigación.

Durante la noche de este domingo 4 de febrero, un oficial se acercó a los calabozos. Encontró a Portela ahorcado, con un toallón alrededor del cuello, atado a los barrotes superiores. Ya estaba muerto. Llamaron a una ambulancia del SAME y el médico confirmó legalmente el deceso.

A partir de ese momento la conmoción fue mayúscula. Ya había tomado el turno la Dra. Luisa Pontecorvo, responsable de la UFI Nº 3. El funcionario Dr. Gastón Porta, dependiente de la fiscalía, coordinó el trabajo in situ. Las pericias estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional y el cuerpo de Portela fue derivado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, dependiente de la Procuración de la Provincia, para que un médico civil lleve adelante la operación de autopsia. Aún no se conocen los resultados. La hipótesis primaria es la de suicidio, pero para lograr una cabal confirmación es necesario el informe de la necropsia. Por ahora la carátula de la causa es “averiguación de causales de muerte” y por lo tanto no hay imputados.

Tampoco se conoció si Asuntos Internos del ministerio de Seguridad determinó sanciones contra los policías presentes en la Comisaría de Catonas en el momento del suceso. Con personal reducido trabajando dentro de la dependencia y celdas inhabilitadas cualquier decisión contra los uniformados suena hasta injusta. Claramente hay que determinar quién resolvió alojar a Portela en los calabozos. A esa persona sí le cabría algún grado de responsabilidad. Pero es un tema que evaluará la justicia y la cartera provincial de Seguridad.

Esta mañana los vecinos del complejo habitacional de Las Catonas miraban el febril movimiento en la puerta de la Comisaría y empezaron a correr los rumores de intervención por parte de Gendarmería. Nada más alejado de la realidad, ya que incluso hay un tema jurisdiccional. Gendarmería es una fuerza nacional.

Una mujer lloraba a los gritos, desencajada, abrazada a otras personas. Estaba en el playón de estacionamiento frente a la seccional. A voz en cuello, acusaba a los policías de asesinar a su hijo. Era la madre de Marcos Damián Portela. Luego fue acompañada a fiscalía e informada sobre la instrucción del expediente judicial.

Este lamentable suceso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de la pronta terminación y habilitación de la alcaidía y la cárcel que se construye en el barrio El Vergel de Cuartel V. La penitenciaría tendría una capacidad para 990 presos mientras que la alcaidía podría alojar a 300 detenidos. Esta última institución cumpliría la función que hoy tienen los calabozos de las comisarías. Allí serían trasladados los aprehendidos mientras se determina su situación procesal e incluso aquellos a los que se les dictó prisión preventiva. Depende del Servicio Penitenciario Provincial; la Policía Bonaerense no cuenta con personal capacitado para desarrollar las tareas de carceleros. Moreno llegó a superar los 200 detenidos en comisarías, una fuente aseguró que en este mes pasado no superaron los 100.

Las obras están ralentizadas desde el cambio de gobierno. Ambos proyectos contaban con financiamiento nacional y la administración de la provincia. Hoy los fondos estarían cortados. Confidentes aseguraron que en una de las últimas reuniones de gabinete encabezada por el gobernador Axel Kicillof se abordó este tema. Kicillof le habría dado prioridad a la finalización de los trabajos en Moreno ante la saturación del sistema penitenciario provincial. Antes del 10 de diciembre la fecha de inauguración probable de la alcaidía era el mes de mayo, ahora es incierta. Pero estaría la voluntad política de que comience a funcionar en el menor plazo posible. Aún falta asignar el dinero para lograr ese cometido. Un detalle fundamental.