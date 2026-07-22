Inhabilitan a una conductora tras atropellar a un padre y a su hijo

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de la conductora involucrada en el siniestro vial ocurrido en Mar del Plata, donde un hombre y su hijo adolescente resultaron heridos tras ser atropellados.

La medida fue adoptada luego de constatar que la mujer circulaba con una licencia de conducir apócrifa. Además, el organismo puso a disposición de la Justicia los antecedentes registrales vinculados a la conductora para avanzar con la investigación.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Catamarca y Moreno, cuando el vehículo que conducía colisionó con otro automóvil, perdió el control y terminó embistiendo a dos peatones, quienes debieron recibir asistencia médica.

De acuerdo con la información oficial, la mujer había solicitado turno en dos oportunidades para iniciar el trámite de obtención de la licencia de conducir, pero nunca se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias, por lo que no se encontraba habilitada para manejar.

Durante el procedimiento también se verificó que el vehículo carecía de la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual fue secuestrado y se labraron las correspondientes actas de infracción.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que la inhabilitación preventiva forma parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad vial y retirar de la vía pública a conductores que representen un riesgo para terceros, mientras la Justicia avanza con la investigación del caso.

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