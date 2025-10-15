Inició la construcción del lecho nitrificante en el Jardín de Infantes N°915 de General Rodríguez

El pasado jueves 9 de octubre comenzaron los trabajos para la construcción del lecho nitrificante en el Jardín de Infantes N° 915 del barrio Parque Irigoyen.Esta obra permitirá depurar y reutilizar las aguas residuales de manera sustentable, evitando la contaminación del suelo y protegiendo la salud del terreno cercano.En conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y en el marco del programa Escuelas a la Obra, seguimos impulsando mejoras estructurales en las instituciones educativas de nuestra ciudad.El sistema cloacal del jardín presentaba un pozo desbordado y requería desagotes frecuentes que no ofrecían una solución de largo plazo. Por tal motivo, se decidió la contratación de una obra integral que incluye la construcción de cámaras sépticas y un lecho nitrificante, encargados de evacuar las aguas servidas y claras de manera ecológica.Además, se ejecutan reparaciones en el techo del sector de ventilación de la campana de cocina, la colocación de cerámicos faltantes en el baño del personal, y la reparación de una rajadura entre el edificio antiguo y el nuevo.Durante el recorrido por la obra estuvieron presentes el intendente Mauro García, la directora de Educación Patricia Peña, la presidenta del Consejo Escolar Violeta Sueiro y el jefe de Gabinete Luciano Larralde, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura educativa en todo el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez