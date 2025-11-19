Inscripción de aspirantes 2026 en Bomberos Voluntarios de General Rodríguez

Se llevó a cabo la inscripción de los Aspirantes 2026 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.
Un total de 66 personas se presentaron con la documentación requerida para iniciar el proceso de formación, cuyo ciclo comenzará en marzo. De esta manera, darán sus primeros pasos en el camino para convertirse en Bomberos Voluntarios, demostrando un profundo compromiso con el servicio a la comunidad.
La institución expresó su satisfacción por el interés mostrado y agradeció especialmente a los instructores que integran el equipo de capacitación y acompañarán a los aspirantes durante todo el año 2026:
Comandante Mayor César Rodríguez
Comandante Marta Salinas
Ayudante Mayor Damián Simonetti
Ayudante Mayor Jorge Arroyo
Ayudante Mayor Francisco Roland
Ayudante Mayor Daniel Carnevale
Ayudante Mayor Esteban Villagra
Ayudante Principal Rodrigo Barilari
Ayudante Principal Daniela Albino
Ayudante de Primera Iara Piccardo
Los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez destacan la importancia de continuar fortaleciendo la formación y el compromiso de quienes eligen seguir esta vocación de servicio.
Info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez