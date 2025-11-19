Inscripción de aspirantes 2026 en Bomberos Voluntarios de General Rodríguez

Se llevó a cabo la inscripción de los Aspirantes 2026 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez.

Un total de 66 personas se presentaron con la documentación requerida para iniciar el proceso de formación, cuyo ciclo comenzará en marzo. De esta manera, darán sus primeros pasos en el camino para convertirse en Bomberos Voluntarios, demostrando un profundo compromiso con el servicio a la comunidad.

La institución expresó su satisfacción por el interés mostrado y agradeció especialmente a los instructores que integran el equipo de capacitación y acompañarán a los aspirantes durante todo el año 2026:

Comandante Mayor César Rodríguez

Comandante Marta Salinas

Ayudante Mayor Damián Simonetti

Ayudante Mayor Jorge Arroyo

Ayudante Mayor Francisco Roland

Ayudante Mayor Daniel Carnevale

Ayudante Mayor Esteban Villagra

Ayudante Principal Rodrigo Barilari

Ayudante Principal Daniela Albino

Ayudante de Primera Iara Piccardo

Los Bomberos Voluntarios de General Rodríguez destacan la importancia de continuar fortaleciendo la formación y el compromiso de quienes eligen seguir esta vocación de servicio.

Info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez