Jáuregui Festeja: la localidad celebrará un nuevo aniversario

El 2 de mayo de 2025 se conmemoró el 141° Aniversario de la Inauguración de la Estación Ferroviaria de la localidad de Jáuregui. Luego de reprogramaciones por cuestiones climáticas, finalmente se celebrará su aniversario los días 22 y 23 de noviembre desde las 15 horas.
Las dos jornadas libres y gratuitas, organizadas por la Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui y acompañadas por el Municipio de Luján, incluirán música en vivo, gastronomía tradicional y actividades para toda la familia.Los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, food trucks, patio cervecero artesanal y dulces locales, además de una gran feria de emprendedores con más de 150 puestos, juegos y propuestas para todas las edades, y una exposición de autos clásicos.La programación artística reunirá a más de 20 artistas en vivo, en un entorno ideal para compartir en familia o con amigos.
Se presentarán las siguientes bandas:
Sábado 22
Orquesta Parque Lasabanda
Rerum Novarum
HyloramaCaravanserai
El Empleado del Mes
Mil Bares
Caña de Azúcar
Fabulosos Calavera
Skere
Domingo 23
Erodareype
En Clave Candombe
Los Alquimistas
Nación Wiphala
GranmaBeatkings
La sabrosa
Todos contra Jaime
Jáuregui festeja es un evento que conmemora un hito histórico ocurrido en el año 1884, con la inauguración de la estación ferroviaria; es entonces cuando quedó habilitado el servicio de pasajeros, mercancías y encomiendas, en el kilómetro 75 del Ferrocarril Oeste. Esto se consideró un punto de partida en el posterior desarrollo de la región y la conformación de la comunidad de Jáuregui.
