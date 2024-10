Javier Milei a los empresarios: “Ustedes tienen la llave para hacer Argentina grande nuevamente”

Posted on

El Presidente Javier Milei realizó hoy una sólida defensa de la gestión económica al destacar que “vamos a seguir bajando” la inflación mientras se mantiene el déficit cero y la capacidad instalada de la industria “está por encima del año pasado”, aseguró que “esta vez sí puede ser diferente” y convocó a los empresarios a invertir y “ponerse al hombro su rol de emprendedores”.

Al disertar en el Coloquio de IDEA que se celebra en Mar del Plata, Milei les dijo a los asistentes que “ustedes son los que crean riqueza” y los que “tienen la llave para hacer Argentina grande nuevamente”, mientras el Gobierno acompaña “dando las reglas de juego y dando el marco” necesario a través de un programa económico que “fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad”.

Luego de recordar que, al momento de asumir, su Gobierno debió enfrentarse a los peores elementos de las tres crisis más grandes de la historia argentina, el mandatario ponderó el programa de “reducción y eficientización del gasto”, que permitió “bajar el gasto público 10 por ciento” lo que consideró un “compromiso con la gestión”.

Asimismo, y en alusión directa al auditorio, el Presidente afirmó que “el Banco Central no los va a molestar nunca más porque, conforme avance la dolarización endógena va a haber un momento en que va a ser muy grande la operatoria en dólares, y en pesos muy chiquita, y cuando se dé esa situación vamos a estar en condiciones de cerrar el Banco Central”.

En este sentido, también les transmitió a los empresarios que “no tengan miedo, pueden hacer transacciones en dólares o en cualquier otra moneda”, y que “dejen de ser asustados por economistas que parece que murieron con los dinosaurios, resucitaron y mantienen las mismas costumbres que los dinosaurios”.

Por otra parte, Milei reiteró la importancia de auditar el manejo de los fondos públicos asignados a las universidades como parte del fortalecimiento de “la solvencia fiscal” y la “caída del riesgo argentino”. Garantizó nuevamente que las universidades “no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas”, y agregó que “lo único que queremos hacer es auditarlas” porque “están esos hipócritas, los que roban directamente con las universidades”.

✅ «Deseo felicitarlos por la elección del nombre de este Coloquio, la motivación del mismo, donde la referencia es «Si no es ahora, cuándo.»”

✅ “Les voy a contar Argentina como un caso de negocio, por qué es ahora. Y, básicamente, voy a explicar por qué esta vez es diferente, y después voy a presentar a Argentina como un caso de inversión.”

✅“El libro de Reinhard y Rugolf es una narración de cuántas veces se dijo que esta vez va a ser diferente y siempre terminó de la misma manera, en el caso argentino, siempre terminó mal”.

✅“La idea central de esta presentación es mostrarle por qué eso es factible, y por qué esta vez sí puede ser diferente”.

✅ “Nosotros, al momento de asumir, nos enfrentábamos con lo que, potencialmente, era la peor crisis de la historia argentina.”

✅ “La situación era extremadamente compleja cualquier error hubiera detonado una crisis de proporciones muy difíciles de imaginar, por lo menos, la pobreza se hubiera duplicado. Hubiéramos estado en niveles por lo menos del 90%.”

✅ “El síntoma básico de todo esto se reflejaba en lo que era la tasa de inflación.”

✅ “Lo primero que teníamos que hacer era terminar con la inflación. Acá es clave tener un buen diagnóstico y gracias a ese enorme equipo, que lidera ‘Toto’ Caputo, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento”.

✅ “Partimos sobre la hipótesis de que la inflación es un fenómeno monetario, generada por un exceso de oferta de dinero: ya sea porque cae la demanda, sube la oferta o las dos cosas, que deriven una pérdida del poder adquisitivo del dinero y consecuentemente todos los precios expresados en unidades monetarias suben”.

✅ “Me acuerdo de mi predecesor en el cargo que decía que la inflación la producen los diablos, las fuerzas del cielo los mató a todos.”

✅ “Cuando un país tiene 4% del PBI de déficits gemelos es una alerta amarilla, ocho es una alerta roja porque va camino a pegarse una piña; nosotros teníamos 17, más o menos para tener un orden de magnitud del desafío.”

✅ “El primer mes de gestión, logramos lo que en 123 años la economía argentina no se había logrado nunca”.

✅ “Lo primero que hicimos fue reducir el número de ministerios de 18 a 9 y se eliminó de cuajo la obra pública”

✅ “Estamos dispuestos a hacer un Gobierno de gente honesta, lo primero que cortamos fue la obra pública”.

✅ “Decían que era imposible tocar -un gran curro entre los políticos- las transferencias discrecionales a las provincias. Las transferencias discrecionales afuera”.

✅ “Decían que no se podían tocar empleados públicos: no sólo que llevamos echados casi 50.000 empleados públicos, sino que, además, cada vez que se cae un contrato, en la mayoría de los casos no se renueva”.

✅ “Le pedí a cada ministro que recortaran 10% más de cada uno de los gastos en cada ministerio. A la semana siguiente cada uno me trajo un programa de reducción y eficientización, bajando el gasto público 10%. Eso sí es tener compromiso con la gestión”.

✅ «Otra cosa que hicimos y que también parecía imposible era la eliminación de los intermediarios, es decir, sacar del medio a los gerentes de la pobreza”.

✅ “Teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto”.

✅ “Teníamos que lograr que los sectores más vulnerables no sintieran la fuerza del ajuste. Apuntamos un ajuste de 5, sobrereaccionamos e hicimos un ajuste de siete y después pudimos ir recomponiendo otras partidas”.

✅ “Hoy vivimos en una Argentina que no tiene piquetes, algo que también parecía imposible, y que nosotros lo logramos desde el primer día de gestión.”

✅ “¿Ustedes están a favor de los chorros y que no los auditen y que utilicen las universidades para afanar con la política? Porque esa es la pregunta”.

✅ “Las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Lo único que queremos hacer es auditarlas”.

✅ “Hubo una licuación de salarios en el sector público y eso también impactó la jubilaciones, jubilaciones que hoy están arriba del 10% por encima de la inflación y arriba de lo que estaban en noviembre y además en dólares se triplicaron”.

✅ “Fue el programa de “La Motosierra”, algo que no se hizo nunca, no metimos con un montón de vacas sagradas, con la obra pública, con las transferencias, con los gerentes de la pobreza. Por lo tanto, no es que era imposible, solamente había que tener el coraje para hacerlo y lo tuvimos. ”

✅ “Tarde o temprano, el Riesgo País va a colapsar. Lo recibimos cerca de 3000 y hoy está peleando por romper los 1000. Así que parece que también ahí vamos bien”.

✅ “En esa limpieza del Banco Central teníamos que enfrentar el tema de los pasivos remunerados”.

✅ “No hacerlo hubiera implicado una explosión inflacionaria brutal y para fin de año ya no estábamos más en el poder y ellos volvían al Gobierno, pero con todo el trabajo sucio hecho”.

✅ “Lo que decidimos fue arbitrar la tasa en dólares”.

✅ “Cuando fue clara la solidez del equilibrio fiscal, empezó una enorme tarea del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, donde empezaron a quitar los pasivos remunerados del balance del Banco Central y empezó a ir a donde debería haber ido siempre, que era en el Tesoro”.

✅ “Esos pasivos remunerados surgían de haber generado déficit fiscal, de haberlo financiado con emisión monetaria y que por otra ventanilla sacarlo pagando tasas. Entonces eso el problema fiscal lo convertía en un problema de inflación futura”.

✅ “Lo resolvimos en seis meses y al séptimo mes se terminó con el déficit cuasi fiscal, algo que parecía imposible, también lo hicimos posible.”

✅ «Después que logramos cerrar el grifo de los pasivos remunerados, pasamos al esquema de exceso de oferta de dinero cero.”

✅ “Decidimos cambiar el esquema monetario e ir directamente a emisión cero”.

✅ “Pasó algo que nunca pasó en Argentina, y es que el dólar de 1.500 se cayó a 1.100; así que, eso que también parece imposible, nosotros también lo hicimos posible.”

✅ “El resultado de todo esto es que la inflación mayorista, que estaba en el 54%, anualizada en 17.000. En el día de ayer se conoció la inflación minorista, el último dato, la inflación de septiembre fue del 2%, es decir, que de tener la inflación en el 17.000 la llevamos al 28%, y no tengan duda que la vamos a seguir bajando.

✅ “No recurrimos a la violencia de un Plan Bonex, ni a una renegociación compulsiva o un default o cualquier equivalente”.

✅ “Esto es una novedad para lo que es la economía argentina, que lo hicimos sin expropiar y sin default”.

✅ “Como si todo esto fuera poco, lo hicimos en una recomposición de precios relativos; el Gobierno anterior había dejado los precios muy atrasados y nosotros los estamos recomponiendo y hoy los precios cubren más del 80% de los costos”.

✅ “El programa económico fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad y hoy ya la utilización de la capacidad instalada está por encima de lo que teníamos el año pasado”.

✅ “Además, se hicieron un conjunto de reformas estructurales y entre el DNU y la Ley Bases se hizo una reforma ocho veces más grande que la que hizo Menem”.

✅ “Quiero que tengan conciencia histórica de que estamos viviendo un Gobierno que hizo la reforma estructural más grande de la historia argentina; eso sí que es diferente también.”

✅ “Implica que vamos a saltar 90 puestos en términos de libertad económica y aquellos países que son más libres, son 12 veces más rico que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo”.

✅ “De mantener el equilibrio fiscal, con eso tendríamos una potencialidad de duplicar el PBI en 10 años, es decir, una tasa del crecimiento del PBI per cápita del 7%”.

✅ “La Ley de Alquileres, que era imposible tocar; nosotros lo hicimos el primer día y vaya que está funcionando”.

✅ “Los estamos atando de pies y manos a los políticos futuros. Nosotros vamos a un esquema de déficit cero y de emisión cero en un año electoral, ¿me pueden decir qué político del mundo ha hecho eso en la historia de la humanidad? porque desde mi punto de vista no pasó nunca”.

✅ “Otra cosa que pusimos en el RIGI es que uno elija un tribunal, pero si al correr del tiempo no está contento con ese tribunal lo pueda cambiar”.

✅ “Es decir se va a terminar la joda de los políticos expropiando a los creadores de riqueza”.

✅ “Otra cosa que se me ocurrió fue agregar un tribunal local, que está obligado a tomar los resultados que genera Defensa de la Competencia, que va a tener una unidad especial para RIGI”.

✅ “Aquellos que sean los que siguen los contratos de RIGI, van a tener que saber de micro, de macro, de loan economics, de derecho, de finanzas, de evaluación de empresas y de regulación económica”.

✅ “Y va a haber examen de ingresos para todos lados, pero ese examen lo van a diseñar algunos notables y yo”.

✅ “Con lo cual va a ser una unidad destinada a cuidar a los inversores, con lo cual van a poder optar siempre, también, por el tribunal local bajo estas características”.

✅ “La forma en la cual nosotros desarmamos la situación del Banco Central, fue respetar el derecho de propiedad. Y eso también implica que no vamos a avanzar sobre los resultados de la inversión.”

✅ “Para nosotros, el que gana dinero no es un malvado. Para nosotros, el que gana dinero es un benefactor social. Es decir, es un héroe. Lejos de perseguirlo, lo vamos a festejar, los vamos a aplaudir”.

✅ “Donde respetemos el ahorro, la inversión, los derechos de propiedad, eso es lo que va a derivar en un proceso de acumulación de capital en términos per cápita que va elevar la productividad de los argentinos y va a hacer que todos seamos más ricos”.

✅ “Cuando decía que si los degenerados fiscales hacían cosas que dañaban el equilibrio fiscal, decían «no se va a animar». Vamos, díganme si no me animé”.

✅ “Desde nuestra perspectiva, un programa de estabilización tiene tres patas: una política fiscal, una política monetaria y una política cambiaria. En lo fiscal, déficit cero; en lo monetario, emisión cero y competencia de moneda”.

✅ “Para que esos que tienen grandes temores por la apreciación cambiaria, no se preocupen, estamos permitiendo que oferta y demanda de dólares se mapeen voluntariamente por los individuos”.

✅ “Dejen de ser asustados por economistas que parece que se murieron con los dinosaurios y resucitaron y mantienen la misma costumbre que los dinosaurios”.

✅ “El RIGI ya tiene anuncios por más de 50.000 millones de dólares de inversiones y muchas empresas ya están invirtiendo. Es más, muchas de las empresas ya están colocando deuda por debajo del 8% en dólares”.

✅ “Con la presencia del RIGI, las inversiones en minería,que las más emblemáticas serían cobre y litio, también van a estar haciendo un gran aporte”.

✅ “Nuestro campo, siempre y en la medida que podamos crecer y bajar impuestos, vamos a ir contra las retenciones. Y eso, además, va a permitir que el sector, el campo, pueda expandirse más fuertemente”.

✅”El agro y la ganadería tienen mucho para aportar acá. Y, obviamente, en una economía que genera todo esto, genera un montón de oportunidades en materia de servicios”.

✅ “Si trabajamos fuertemente en bajar el costo del capital las inversiones tendrían que fluir”.

✅ “Estamos trabajando de manera intensiva en el tema de Inteligencia Artificial. Desde nuestro punto de vista, es como una suerte de Revolución Industrial, pero reloading”.

✅ “Al inicio de la presentación hablé de la utilización de la capacidad instalada, cómo viene subiendo, y ahí está empujando es la recuperación de los salarios reales, hace 5 meses seguidos que el salario real, en Argentina, viene subiendo y que también vienen subiendo las jubilaciones en términos reales”.

✅ “En la primera parte del año liquidaron los stocks y eso profundizó la caída del primer trimestre; y ahora hay una recomposición de stocks y eso es lo que está haciendo que los factores de recuperación cíclica estén empujando positivamente”.

✅ “Nuestro programa de emisión cero lo que asegura es que el Banco Central no los va a molestar nunca más”.

✅ “Argentina podría convertirse en una potencia en 35 o 40 años, pero potencia enserio”.

✅ “Que Argentina sea el país con mayor libertad económica del mundo. Eso nos va a hacer prósperos”.

✅ “Estamos generando las condiciones desde lo que proponemos para fomentar una economía libre y que la gente pueda llevar a cabo sus proyectos.”

✅ “Una de las cosas que estuvimos haciendo con Federico cuando estábamos con la discusión del tema de las universidades es que al margen de la señal negativa que implicaba estar cediendo en los números fiscales, al mismo tiempo implicaba ser doblegados por los corruptos, porque el problema es que no quieren ser auditados”.

✅ “Los impresentables que tenían el riesgo país en 3 mil, le sacaron un montón de recursos a las universidades, y después son los que dicen que las van a defender. Es interesante, o sea, están esos hipócritas y están los chorros directos, los que roban directamente con las universidades”.

✅ “En un ejercicio nos sostenemos y nos aferramos a nuestra política fiscal, pagando todos los costos políticos. Eso hace que el PBI quede en 600 mil millones de dólares. Si cedemos y volvemos a las andadas de siempre, se va a 400 mil millones de dólares.”

✅ “Lo otro que les debería quedar claro es que no están defendiendo ni la universidad, ni los intereses de los argentinos. Lo único que quieren es defender sus choreos y terminar llevándose puesto a un gobierno que los obliga a trabajar, que los obliga a trabajar decentemente y dejar de chorear con la política”.

✅ “Toda esa volatilidad macro que estamos sacando,toda la volatilidad del negocio, digamos que es para que ustedes creen riqueza y que no sea porque hay un conjunto de políticos arrogantes arruinándole la vida a todos. Así es que les dejo esa volatilidad en la mano de ustedes.”

✅ “Dado que sube el flujo de fondos, ya sea porque respetamos los derechos de propiedad, porque no vamos a permitir que los expropien, porque básicamente hay oportunidades de negocio, porque hay crecimiento y porque la tasa de descuento está cayendo, Argentina es un activo para comprar, para estar comprado largo”

✅ “¿Y qué se puede hacer para estar comprado largo? Hacer inversiones reales. Por lo tanto, Argentina es un excelente caso de negocios”.

✅ “Si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? No, porque el Estado lo único que puede hacer es daño, el Estado no produce nada. Cuando el Estado da algo, es porque antes se lo robó a alguien”.

✅ “Hemos implementado la política más liberal de toda la historia argentina”.

✅ “Le bajamos el peso del Estado al sector privado en cerca de 13 puntos del PBI, porque hemos hecho el ajuste más grande de la historia, nunca se devolvieron tantas libertades en tan poco tiempo”.

✅ “Ustedes son emprendedores, ustedes son los que crean riqueza, ustedes son los benefactores sociales, ustedes son los que tienen la llave para hacer Argentina grande nuevamente, ustedes son los grandes responsables, ustedes son los que pueden cambiar esta realidad, nosotros solamente les estamos dando un terreno de juego liso, un terreno de juego en el cual puedan jugar”.

✅ “ La pregunta final es: ¿Y si no es ahora, cuándo? Es ahora. Es ahora porque esto nunca pasó en la historia argentina. Pero para que esto pueda perdurar requiere de que sea exitoso. Y esto va a ser exitoso cuando haya crecimiento. Y el crecimiento se va a dar cuando ustedes decidan ponerse al hombro su rol de emprendedores y salir y ganar el mercado.”

