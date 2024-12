Javier Milei: ”No vamos a utilizar la política monetaria y fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral”

Posted on

El Presidente Javier Milei reafirmó hoy que “estamos frente a un hecho inédito” porque la Argentina va a llegar a las elecciones legislativas del año que viene “con déficit y emisión cero”, y subrayó que “no vamos a utilizar la política monetaria y fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral”.

El encabezar la apertura de la Semana de la Inteligencia Artificial en el Polo Científico Tecnológico, el mandatario remarcó que “queremos que Argentina vuelva a ser un país con reglas económicas claras e idénticas para todos y donde se premie la innovación en lugar de castigarla, que pueda volver a acceder a la tecnología de punta a precios competitivos y que los ciudadanos aprovechen su espíritu creativo para crecer en lugar de tratar de sobrevivir”.

Milei destacó que “Argentina tiene el mejor recurso humano del planeta, que saca agua de las piedras y sobrevivió a 100 años de aberraciones fiscales”, y prueba de ello es que “tenemos la mayor cantidad de unicornios per cápita en toda Latinoamérica a pesar de haber tenido la menor inversión producto de décadas de colectivismo”.

“Nosotros estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse”, resaltó el Presidente.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a cargo de Darío Genua, organiza el evento que reúne a expertos nacionales e internacionales de diversas áreas para abordar el funcionamiento y la incidencia de la IA, sus aplicaciones reales y las oportunidades y desafíos que plantea a través de más de 30 conferencias y paneles destacados con la participación de más de 25 empresas y organizaciones líderes.

A continuación, los puntos más destacados del discurso:

“Es un orgullo para mí estar inaugurando esta semana de inteligencia artificial en nuestro país, dado el cambio de época para nuestra nación y para la humanidad”.

”Para entender el salto civilizatorio ante el que estamos, debo remontarme al origen de nuestra especie”.

“Éramos un simple animal con la capacidad de reconocer patrones y terminamos desarrollando la computación y la internet, que permiten procesar y transportar cada vez más baits e información por segundo, al punto de poder comunicarnos en tiempo real de una punta a otra del planeta”.

“La inteligencia artificial no es ni más ni menos que el último peldaño de esta larga cadena de destino humano. Una cadena que, como el desarrollo económico, tiene la forma de una función exponencial”.

“Este recorrido nunca está exento de complejidades, se enfrenta al temor del statu quo que nunca quiere que nada cambie o peor todavía que pretende subirse a upa del que innova y solo se dedica a restringir y regular actividades”.

“Si hay algo que abunda en Argentina son las almas grandes. No por nada tenemos el mejor recurso humano del planeta, ese que saca agua de las piedras y sobrevivió a cien años de aberraciones fiscales”.

“El mismo que tiene la mayor cantidad de unicornios per cápita en toda Latinoamérica a pesar de haber tenido la menor inversión producto de décadas de colectivismo”.

”En Argentina abundan las tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja comparativa para montar servidores de inteligencia artificial. ¿Y saben qué otra cosa necesitan los servidores? Energía, mucha, otra cosa que abunda en nuestra Patagonia”.

”La oportunidad histórica que tiene nuestro país como punta de lanza del desarrollo de la inteligencia artificial. No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser Presidente porque otra cosa que necesitan estos servidores son inversiones, y las inversiones necesitan estabilidad a largo plazo”

“Estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse”.

“Entendemos que tal como en el siglo XX hubo una carrera para construir en mayor estado de bienestar, que solo significó pobreza para los ciudadanos y bienestar para los políticos, la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria”.

“No vamos a hacer política monetaria ni fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral, y vaya que eso sí es nuevo”.

”Estamos contagiando a otros países. Estados Unidos se está inspirando en nuestro Ministerio de Desregulación y se lo van a dar a Elon Musk, más ni nada más que a un pope de la Inteligencia artificial”.

”Queremos que Argentina vuelva a ser un país donde se premie la innovación en lugar de castigarla. Queremos que Argentina vuelva a ser un país donde arriesgarse para solucionar problemas a otros sea recompensado y no motivo de escarnio público. Queremos que Argentina vuelva a ser un país con reglas económicas claras e idénticas para todos. Queremos que la Argentina pueda volver a acceder a la tecnología de punta a precios competitivos”.

”Queremos que los ciudadanos de este país aprovechen su espíritu creativo para crecer en lugar de tratar de sobrevivir. Queremos volver a abrazar el capitalismo para que el capitalismo nos vuelva a abrazar a nosotros y no vamos a parar hasta lograrlo”.

“Hoy nosotros, los que estamos aquí, somos esos hombres empujando el progreso humano hacia una nueva etapa de desarrollo, sobre la que, sin duda, se escribirá la historia de héroes del mañana, porque en el fondo no sabemos cómo será el futuro, pero lo único que sabemos es que será muchísimo mejor”.

