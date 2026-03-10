Jornada de deporte y nutrición en General Rodríguez: se entregaron kits y se jugó la Copa Merendar

En una jornada que combinó el acompañamiento social con la actividad física, se llevó a cabo una nueva instancia del Programa Merendar en nuestra localidad.

La actividad central tuvo lugar en la cancha La Pepa, donde se realizó la distribución de kits alimentarios para los beneficiarios.

De manera complementaria a la entrega, el predio fue sede de un torneo relámpago de fútbol. Este evento deportivo permitió que niños y niñas de la ciudad compartieran un espacio de esparcimiento, fomentando el encuentro comunitario y la promoción de estilos de vida sanos.

Ejes de la iniciativaLa implementación de estas acciones busca profundizar el abordaje integral de las infancias a través de tres pilares fundamentales:

Seguridad alimentaria: mediante la entrega directa de insumos básicos.Inclusión deportiva: brindando espacios de competencia y juego.Vínculo comunitario: fortaleciendo el tejido social en los barrios.

Esta jornada reafirma el compromiso de seguir transformando el crecimiento de la comunidad mediante políticas públicas que unifiquen la alimentación y el deporte como herramientas de desarrollo.

Municipalidad de General Rodríguez