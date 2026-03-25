Jornada de regularización tributaria en General Rodríguez

Durante la mañana de hoy, vecinos de la localidad participaron de una nueva jornada de regularización tributaria organizada con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales locales.

La iniciativa busca brindar herramientas que agilicen los trámites administrativos y acompañen el crecimiento de la comunidad.

A través de estos operativos, se fomenta un contacto directo con los ciudadanos para simplificar el acceso a los programas de beneficios vigentes.

Desde la organización destacaron la importancia de estas jornadas para fortalecer el vínculo con los contribuyentes y promover herramientas que favorezcan el desarrollo del municipio.

Municipalidad de General Rodríguez