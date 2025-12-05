Jornada en el Hospital de Moreno por el Día Mundial en Respuesta al VIH

Este martes, en el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH, se realizó una feria de stands organizada por el Servicio de Atención Primaria de la Salud (SAPS), con el objetivo de visibilizar, sensibilizar e informar a las y los usuarios del Hospital. La actividad contó con la participación del Consultorio de Infectología, promotores de salud territoriales de la Región Sanitaria VII y personal del área de Salud y Deporte de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

La jornada incluyó un punto de testeo rápido de VIH y sífilis, consejería en salud sexual pre y post test, asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, un stand de promoción de la salud y prevención, entrega de preservativos e información, así como espacios de dinámicas y juegos, una radio abierta y una propuesta artística.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega