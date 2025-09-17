Jornada en Merlo por el hospital Garrahan

Con gran convocatoria, merlenses participaron de una actividad solidaria en defensa del reconocido hospital pediátrico, el Parque Municipal Néstor Kirchner. Hubo actividades recreativas, juegos, propuestas culturales y shows en vivo.

El objetivo de la jornada fue visibilizar y apoyar el trabajo del Hospital Garrahan, para reafirmar su rol fundamental en la atención pediátrica en el país. Participaron vecinos del distrito y familiares de pacientes del centro pediátrico.

“Acompañamos esta actividad porque queremos visibilizar la causa, porque es algo que nos aúna como sociedad. Creemos que esta es una forma de pelear por nuestros derechos y tenemos que estar unidos”, sostuvo la Subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Nancy Quintana.

El evento “Luchemos por el Garrahan” tuvo lugar en Merlo por un trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, el colectivo Soy Garrahan y la Asociación Civil “La Carrera de Nahuel”. Contó con la participación de la Dirección de Derechos Humanos y Defensa Civil de Merlo.

