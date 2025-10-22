Jornadas de Huerta en los Jardines de Infantes de General Rodríguez

En los Jardines de Infantes N°912 de San Martín, N°924 de Parque Joly y N°912 de Los Aromos se realizaron jornadas de huerta donde las y los más pequeños aprendieron sobre el cuidado del ambiente, la siembra y la importancia de producir sus propios alimentos.

Estas actividades se desarrollaron en conjunto entre la Secretaría de Producción y Desarrollo y la Secretaría de Educación, Deportes, Culturas y Juventudes, promoviendo el trabajo articulado entre áreas para fortalecer la educación ambiental desde los primeros años.

Seguimos impulsando propuestas que fomentan el aprendizaje, la conciencia ecológica y el vínculo con la naturaleza.

Municipalidad de General Rodríguez