Juventudes: Festival Pinta! en Luján Park para celebrar el Día del Estudiante

El Municipio de Luján invita a participar de una nueva fecha del Festival Pinta!, que tendrá una edición especial por el Día del Estudiante con entrada libre y gratuita este próximo domingo en el predio de Luján Park, ubicado en colectora Sur Acceso Oeste (ex Planta Depuradora del barrio San Bernardo).

La jornada tendrá inicio a las 15 horas y contará con espectáculos musicales, demostraciones de distintas disciplinas y un patio gastronómico.

Las propuestas musicales tendrán como protagonistas a los grupos locales Chakra, Nenas Zantas, Nikolai Mitre, Incendios y Yugen.

En tanto, aprovechando las instalaciones del Skate Park, habrá demos a cargo de las Escuelas Municipales de BMX, a cargo de Lisandro Palacios y Leo Galcerán; Roller y Squad Skate, a cargo de Valentina Laera; y Skate, a cargo de Ignacio Molina, Cristián Avendaño y Ramiro Dodorico.

Además, habrá una oferta gastronómica variada en un sector de Food Trucks.

La propuesta es organizada por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

