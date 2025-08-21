Katopodis: “Mientras Milei frena todas las obras en rutas poniendo en riesgo la vida de los argentinos, en la Provincia hacemos más obra pública”

En Moreno, la Dirección de Vialidad bonaerense está ejecutando trabajos de ampliación de la Ruta Provincial N° 24 entre el Acceso Oeste y la Avenida Derqui.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recorrieron los trabajos que se están ejecutando en la Ruta Provincial 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste, la RP. N° 25 y la Avenida Derqui.Las obras se extienden a lo largo de 9 kilómetros y consisten en la construcción de calzadas separadas y banquinas, además de la ejecución de dársenas destinadas a movimientos de giros y detención del transporte público de pasajeros.

Asimismo, incluyen la semaforización de intersecciones, obras hidráulicas, refugios peatonales y tareas integrales de demarcación horizontal, señalamiento vertical y aéreo, e iluminación.Durante la recorrida, Katopodis aseguró: “Mientras Milei frena todas las obras en rutas de la Argentina y pone en riesgo tu vida, acá hay un gobernador como Kicillof y una intendenta como Mariel que todos los días hacen obra pública y transforman sus ciudades”.

Y continuó: “Estamos ampliando la Ruta Provincial 24 en Moreno, entre la Autopista Acceso Oeste y la Avenida Derqui, con dos carriles por mano, banquinas, iluminación y dársenas. Una obra para que circules mejor por tu ciudad, que mejora la conectividad regional y la seguridad vial”.Las intervenciones en la Ruta 24 permitirán mejorar la conectividad regional y las condiciones de seguridad vial de las y los usuarios, reduciendo costos de transporte y tiempos de viaje. Los trabajos impactarán positivamente en la conectividad con José C. Paz, la seguridad y la circulación de más de 20 mil vehículos que transitan por este corredor diariamente.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante obras de Conectividad y Logística para la gestión, la planificación y ejecución de obras y proyectos que fortalecen la matriz logística, mediante la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de las rutas y los caminos, potenciando el desarrollo productivo de las distintas regiones y favoreciendo la integración y la seguridad vial en toda la provincia.

En el Municipio de Moreno, la Provincia realiza una inversión de $144.531 millones para la ejecución de 82 obras y proyectos que benefician a 576.632 personas. De este total, 29 corresponden a la Infraestructura para los Sistemas de Ciudades; 24 de Infraestructura del Cuidado; 20 a Gestión Integrada del Recurso Hídrico y 9 corresponden a Conectividad y Logística.

Prensa Infraestructura