Kicillof firmó un convenio para facilitar trámites de clubes de barrio y organizaciones civiles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de firma de un convenio con intendentes de la región capital para agilizar la gestión de trámites de clubes de barrio, asociaciones civiles y ONGs. Fue en el Club Universitario de la ciudad de La Plata, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el intendente local, Julio Alak; y sus pares de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; y de Magdalena, Lisandro Hourcade.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Este convenio es muy importante para que los clubes de barrio y otras asociaciones civiles de la región capital puedan regularizar sus situaciones administrativas de forma simple y gratuita”. “Al haber recorrido tantas veces nuestra provincia puedo dar testimonio de la relevancia que tienen estas instituciones para las y los bonaerenses: son espacios de pertenencia y de afecto, indispensables para formar lazos de convivencia”, agregó.

“La provincia de Buenos Aires tiene una riqueza enorme que no es solo material; también se conforma por el sacrificio de personas muchas veces anónimas que no actúan por interés o dinero, sino para contribuir con la comunidad”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Más allá de lo que impulsen las autoridades nacionales, los clubes de la provincia no están en venta, son de los socios y de los vecinos”.

El convenio con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene como principal objetivo facilitar en cada municipio la gestión de trámites vinculados a asociaciones civiles, clubes y ONGs evitando los traslados hacia La Plata. La descentralización apunta a ahorrar costos y promover la regularización de trámites administrativos y registrales.

En ese sentido, Mena remarcó: «Conscientes de que los clubes y las asociaciones civiles son actores muy importantes que trabajan para el bien común, hoy estos distritos están recibiendo una herramienta fundamental para que sus instituciones locales puedan desenvolverse mejor y optimizar sus tareas».

Asimismo, se busca que las entidades adapten su constitución y funcionamiento a las normas para obtener personería jurídica, en tanto que se realizarán acciones de colaboración dirigidas a facilitar el acceso a los servicios que brinda la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en cada distrito. Para ello, los municipios establecerán un organismo comunal para promocionar y asistir en la aplicación de las normas y recepcionar documentación.

Por último, Kicillof remarcó: “En este contexto de crisis, tan adverso para la mayoría, necesitamos más que nunca que estas instituciones tengan las puertas abiertas para recibir a todos y todas”. “Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlos porque, aunque no lo expliquen los libros libertarios o los de la escuela austríaca, en los clubes de cada barrio está gran parte de la vida cotidiana de nuestra sociedad, nuestro pueblo y nuestra provincia”, concluyó.

Inauguración del Centro Administrativo Municipal de La Plata

Durante la jornada, Kicillof y Alak también inauguraron el Centro Administrativo Municipal (CAM) de la ciudad de La Plata, ámbito que permitirá concentrar en un solo lugar el 80% de los trámites y prestaciones que brinda el municipio.

“Este centro es un ejemplo de un Estado presente y eficiente que facilita la vida cotidiana de las y los platenses y mejora las condiciones laborales de los trabajadores de las dependencias”, sostuvo el Gobernador.

El edificio centralizará a la Agencia Platense de Recaudación (APR), catastro, obras particulares y ordenamiento territorial. Además, allí se podrán tramitar las licencias de conducir y las habilitaciones comerciales, y contará con una terminal de Provincia NET para facilitar los procesos de pago de servicios, tasas e impuestos.

Por su parte, Alak sostuvo: “Gracias a la articulación y al apoyo del Gobierno provincial logramos que todas las dependencias que antes estaban distribuidas en ocho edificios distintos hoy se encuentren concentradas en uno solo: es un proceso de ordenamiento y reconstrucción que favorece a los vecinos y vecinas”.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; su par de Transporte, Jorge D’Onofrio; el presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia, Gonzalo Atanasof; el senador provincial Pedro Borgini; la diputada Lucía Iañez; el titular del Concejo Deliberante platense, Marcelo Galland; la presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, Marina Mongiardino; funcionarios y funcionarias de la región.

