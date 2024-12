Kicillof recorrió los avances de obras de urbanización de barrios populares de San Justo y entregó escrituras gratuitas

Posted on

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de escrituras gratuitas en beneficio de 117 familias de La Matanza, donde además recorrió los avances de las obras de urbanización que se llevan adelante en barrios populares de la localidad de San Justo. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el intendente local, Fernando Espinoza. “En el Gobierno bonaerense abordamos el acceso a la vivienda digna como una de nuestras principales prioridades: las y los vecinos de los barrios populares saben que cuentan con un Estado presente que, a pesar de todas las dificultades, va a seguir trabajando para protegerlos, defenderlos y mejorar día a día sus condiciones de vida”, explicó Kicillof.En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Con este proyecto de urbanización integral no estamos regalando nada, sino, al contrario, estamos reconociendo derechos por los que muchos y muchas bonaerenses han luchado durante tantos años”. “No vinimos a hacer promesas: estamos realizando hechos concretos, como la entrega de viviendas y escrituras, que son el resultado de haber honrado desde hace cinco años nuestro compromiso con el bienestar de nuestro pueblo”, agregó.Durante la jornada, las autoridades entregaron escrituras gratuitas para familias del barrio 17 de Marzo y recorrieron el complejo habitacional «Peribebuy» que incluye 69 viviendas, 4 locales comerciales, espacio público, apertura y pavimentación de calles y conexiones formales a las redes de agua y cloaca, destinadas a familias de Puerta de Hierro y San Petersburgo. Por su parte, Magario remarcó: “En este enorme trabajo de urbanización podemos ver al Gobierno provincial y al municipal cooperando para garantizar políticas públicas de integración que transformen las realidades en los barrios populares: esto es mucho más que una vivienda o una escritura, es justicia para que cada familia acceda a sus derechos”.

“Estamos cumpliendo en dar acceso al sueño de la casa propia y la escritura, lo cual garantiza un derecho que ya nadie les podrá quitar a nuestros vecinos: mientras que el Estado nacional gobierna para los ricos, en la provincia se trabaja por generar mejores condiciones de vida en los barrios más humildes”, sostuvo Espinoza.

A partir de una inversión de más de $86.000 millones, el OPISU desarrolla un plan integral de reurbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo, con el objetivo de garantizar a los vecinos y vecinas el acceso a viviendas dignas, servicios y espacios públicos renovados. En ese marco, en las últimas semanas se entregaron las primeras casas en el complejo habitacional Pekín.

“Estamos llevando adelante una política de reparación que tiene como eje reconocer el derecho al hábitat y a una vida digna a más de 12 mil vecinos y vecinas de La Matanza: esto es posible gracias a un Estado provincial presente que no solo resuelve las emergencias, sino que trabaja estructuralmente en los barrios más vulnerables”, expresó Barrios. Además, Kicillof sostuvo: “Lamentablemente hoy el Gobierno nacional está aplicando las mismas políticas de desindustrialización y de exclusión que a lo largo de nuestra historia han generado graves problemas económicos, habitacionales y sociales”. “Nosotros no estamos de acuerdo y nunca nos van a escuchar decir que ´no hay plata´ para dar respuesta a las necesidades de los bonaerenses: en la provincia de Buenos Aires las obras no se detuvieron ni se detendrán”, concluyó.Por último, el Gobernador recorrió la obra del Polo Tecnológico de Innovación que se lleva adelante en Ciudad Evita. El espacio está destinado al desarrollo de nuevas tecnologías para potenciar la producción y la educación, y prevé la generación de 10 mil puestos de empleo para jóvenes del distrito. Estuvieron presentes en las actividades también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Seguridad, Javier Alonso; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el diputado nacional Daniel Gollan; el padre Nicolás “Tano” Angelotti; funcionarios y funcionarias locales.

gba.gob.ar