Kicillof: “Soberanía, independencia y justicia social: ese es nuestro compromiso ante los patriotas que dieron su vida»

«Todas nuestras riquezas pueden convertirse únicamente en fuente de explotación y apropiación por parte de unos pocos si la soberanía no viene acompañada por la justicia social: ese es nuestro compromiso aquí en el lugar en el que nuestros patriotas dieron la vida”, afirmó este miércoles el gobernador Axel Kicillof al encabezar en San Pedro el acto por el Día de la Soberanía Nacional. Fue en el Monumento Batalla Vuelta de Obligado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente local, Cecilio Salazar.

“Aquí se dio una de las batallas más valiosas de nuestra historia. Las potencias habían bloqueado el puerto y decidieron mandar sus barcos con productos para comercializar con los pueblos que había en la vera del Paraná: lo llamaban libre navegación de los ríos pero era un saqueo contra nuestro país”, explicó Kicillof y sostuvo: “Hoy estamos inmersos en un capítulo de la misma discusión: ante quienes creen que la Argentina debe ser solamente productora de materias primas, nosotros decimos que hay que proteger el trabajo nacional”.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional son totalmente anacrónicas: hoy estamos ante un mundo en que los países defienden su trabajo, su producción y su soberanía”. “Tendrían que escuchar a los diferentes sectores que la están pasando mal y darse cuenta de que lo que tienen que defender no es un credo en el que solo cree Milei, sino el trabajo, la producción y la soberanía argentina”, agregó.

Asimismo, el Gobernador sostuvo que “la defensa de la cuestión Malvinas se asemeja a un simulacro”. “Milei no se pronunció sobre la visita de un alto funcionario británico a puerto argentino y firmó un acuerdo que fue hasta criticado por la vicepresidenta Victoria Villarruel”, indicó y subrayó: “No nos sorprende de un Presidente que idolatra a Margaret Thatcher y no protesta ante ejercicios militares del Reino Unido en nuestras islas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y eso hay que afirmarlo todos los días desde la acción de gobierno”.

“Pocas veces se despreció tanto la soberanía nacional: estamos frente al Paraná y no hay mejor lugar para hablar de la llamada a licitación que vienen amenazando con lanzar para la vía navegable troncal”, indicó el mandatario bonaerense y añadió: “Nuestra Constitución es clara y dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio: Milei no puede privatizar nuestro río y no puede darles la espalda a las provincias”.

En ese sentido, Kicillof agregó: “Constituimos hace poco una comisión asesora para construir finalmente el Canal Magdalena: tenemos un país fracturado y necesitamos el dragado del canal porque implica construir eficiencia, competitividad, producción y trabajo”. “Se trata de recuperar soberanía, no solo para nuestra provincia, sino para toda la Argentina”, indicó.

Por último, el Gobernador concluyó: “A contramano de lo que propone el Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir trabajando por lo que es de nuestro pueblo y no vamos a permitir que se entregue la soberanía argentina”.

