La ciudad de Luján se prepara para la 51ª Peregrinación Juvenil

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, el sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevará a cabo la 51ª Peregrinación Juvenil a Luján, en la que se estima que más de un millón de personas llegarán a la ciudad.

La tradicional expresión de fe es organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires y se llevará adelante con una serie de recaudos y disposiciones orientadas a fortalecer el aspecto sanitario, con más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de todo el trayecto para la atención de los peregrinos.

La columna principal con la imagen réplica de la Virgen como cabecera, comenzará su rumbo el sábado 4 de octubre a las 10 horas, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y junto a miles de peregrinos recorrerá los 60 kilómetros para llegar al Santuario de Luján.

El domingo 5 de octubre el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional Misa central de las 7 horas, en la Plaza Belgrano.

Cabe destacar que como todos los años, el ingreso de los fieles a la ciudad será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

En las próximas semanas el Municipio dará a conocer el operativo sanitario y vehicular.

