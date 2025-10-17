La Escuela de Salvamento de General Rodríguez participó del XII Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo (CISAS 2025), organizado por la Universidad Atlántida en la ciudad de Mar de Ajó, los días 10, 11 y 12 de octubre.

Durante tres jornadas intensivas se realizaron diversas actividades teóricas y prácticas orientadas a la actualización y el perfeccionamiento profesional. Los ejes de formación incluyeron las últimas actualizaciones en RCP, manejo de tabla espinal, prevención del ahogamiento y primeros auxilios, además de una instancia práctica en playa y natatorio con técnicas y estrategias de salvamento acuático, entre ellas rescate con malacate, rescate con tabla, inmovilización de víctimas de trauma y maniobras con moto de agua.

Estas capacitaciones resultan fundamentales, ya que brindan herramientas específicas para el trabajo cotidiano de guardavidas y socorristas de nuestra ciudad, fortaleciendo la formación local en materia de seguridad acuática y respuesta ante emergencias.

La delegación rodriguense estuvo integrada por 20 participantes, entre ellos guardavidas y deportistas del equipo de Salvamento Acuático Deportivo Municipal.

El intendente Mauro García y la concejala Silvia Figueiras acompañaron a la delegación local, destacando la importancia de seguir promoviendo espacios de capacitación, trabajo en equipo y articulación interdisciplinaria entre las áreas de salud, educación y seguridad.

El CISAS, que se realiza desde hace doce años de manera consecutiva, se ha consolidado como una referencia nacional en materia de rescate, salvamento y socorrismo, convocando a profesionales y especialistas de todo el país.

