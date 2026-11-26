El pasado 18 de noviembre, la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno llevó adelante el acto público de sorteo de vacantes para la conformación de su séptima cohorte, correspondiente al ciclo lectivo 2027.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la UNM, con la presencia de autoridades de la Escuela y familias de las y los aspirantes. Además, fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Universidad.

La apertura del acto estuvo a cargo del director de la ESPUNM, Claudio Fardelli Corropolesse, quien dio la bienvenida a las familias presentes y explicó la metodología del sorteo, mediante el cual se determinó la asignación de las vacantes disponibles para el próximo ciclo lectivo.

La distribución contempló criterios de paridad de género y una asignación equitativa entre las seis localidades del partido de Moreno, de acuerdo con su población, con el objetivo de garantizar una representación equilibrada en el acceso a la propuesta educativa de la Escuela.

La organización de este nuevo ciclo lectivo se desarrolla en el marco del Plan para la continuidad pedagógica 2027-2028 de la ESPUNM en la emergencia edilicia.

Esta iniciativa busca asegurar el funcionamiento y la continuidad de las actividades de la Escuela mientras persista la situación de emergencia que atraviesa la institución, ante la falta de resolución del conflicto que impide la construcción de su edificio propio y las limitaciones de espacio en el sector del Campus Universitario donde actualmente desarrolla sus actividades.

De esta manera, se llevó adelante el procedimiento público para la conformación de la séptima cohorte de la ESPUNM, que iniciará su trayectoria escolar en el ciclo lectivo 2027.

ESPUM