La Fraternidad anunció un paro de trenes de 24 horas para el miércoles 18 de diciembre

Posted on

Los paros de nuestra actividad no son simpáticos. Ni para quienes lo padecen, ni para quienes los llevamos adelante, pero es la única herramienta legal que tenemos los trabajadores cuando no se atienden nuestros reclamos.Las empresas y los funcionarios gubernamentales degradan el poder adquisitivo del salario, reconociendo solamente un 1% en noviembre y un 2,5% en diciembre de 2024 en concepto de “dádiva”.El gobierno violenta los principios democráticos y apunta a demonizar las medidas de fuerza, para poner a los usuarios contra los trabajadores, agitando la lucha de pobres contra pobres desde los medios de comunicación.En este sentido, La Fraternidad abordó la situación en asambleas seccionales y resolvió que, constitucionalmente encuadrados, comenzaremos un plan de lucha con un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES para el próximo miércoles 18 de diciembre, durante 24 horas en todo el territorio nacional, desde las 00:00 hs. hasta las 24:00 hs.Mientras observamos que la oposición política esta confundida y sin rumbo, los trabajadores estamos y seguiremos en alerta, custodiando los auténticos valores y conquistas heredadas de nuestra doctrina y para el pueblo trabajador.LA PATRIA NO SE VENDELOS FRATERNALES TAMPOCO.

sindicatolafraternidad.org