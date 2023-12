La intendenta anticipó tiempos difíciles y lucha contra el ajuste del gobierno nacional

Con amplia convocatoria, el acto se realizó frente al Palacio Municipal. En su discurso, lanzó fuertes críticas a las primeras medidas anunciadas por el gobierno nacional y afirmó que “los más humildes y los trabajadores no vamos a quedar afuera, porque este pueblo está acostumbrado a pelear” Mariel Fernández asumió su segundo mandato como intendenta de Moreno en un multitudinario acto frente al Palacio Municipal este miércoles 13 de diciembre. Estuvieron presentes las y los concejales del Honorable Concejo Deliberante; funcionarias y funcionarios del gobierno municipal y del Consejo Escolar; representantes sindicales y gremiales, empresariales y comerciantes; autoridades eclesiásticas, del poder judicial y de servicios locales; cientos de militantes de organizaciones políticas y sociales y vecinas y vecinos del distrito. La intendenta llegó a su juramento acompañada por el pueblo: partió del Boulevard Perón en un desfile acompañada por más de 300 personas entre quienes se encontraban militantes; trabajadoras y trabajadores municipales; cocineras comunitarias; docentes; trabajadores de la salud; clubes de barrio; héroes morenenses de Malvinas; pueblos originarios; trabajadores de la tierra; centros culturales comunitarios y artistas; trabajadores de la construcción; migrantes; practicantes de distintas religiones; centros tradicionalistas; bomberos; hogares de cristo y Casa Pueblo, cooperativas y sus familiares cercanos. Además, el desfile estuvo acompañado por el repertorio instrumental y acústico de la Orquesta Raíces y al llegar al lugar del acto, fue recibida por el músico Peteco Carabajal. Al respecto, la intendenta señaló: “Quería asumir con cada uno y cada una de mis compañeros y compañeras de Moreno, porque este gobierno municipal no fue solamente mío, este gobierno municipal, este bastón de mariscal lo tuvimos cada una de las personas que me están acompañando en el día de hoy.” En su discurso lanzó fuertes críticas a las primeras medidas del gobierno nacional. “Finalmente la crisis otra vez ni la paga la casta política, ni la pagan los ricos, nuevamente quieren hacer pagar esta crisis a los más humildes, a los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria” expresó y agregó: “Muy preocupados están por una deuda que siquiera la gastaron en nosotros. Muy preocupados están para que se hagan las cuentas con el FMI. Nuevamente intentan que esas cuentas cierren con todo el pueblo afuera. Qué poca empatía tienen, qué poco amor por el pueblo.” “La clase política no existe. Somos trabajadores, o somos dueños de la tierra o somos empresarios. Yo soy una trabajadora humilde de un barrio que viene de las luchas de los movimientos populares”, aseveró y aseguró que “Tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre muchas cosas. El pueblo de Moreno está acostumbrado a pelear, cada vez que hubo necesidades estuvo siempre organizándose, llevando alimentos, haciendo ollas, y lo vamos a volver a hacer”. “También cuando explotó la escuela de Moreno y tuvimos la injusta pérdida de Sandra y Rubén, el pueblo de Moreno salió a las calles. Logramos debilitar a una gobernadora que se creía poderosa con el hambre del pueblo. Uno no se puede creer todo poderoso si las escuelas no están en condiciones, si el pueblo pasa hambre” subrayó. Por último, señaló: “El pueblo argentino tiene historia de lucha, no nos han vencido, tenemos la historia de nuestros 30 mil compañeros desaparecidos, tenemos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y tenemos a la juventud hermosa que construye junto al pueblo. Y esa es nuestra mayor venganza, no estamos derrotados”. “No se crean ellos, ni se crean ustedes que el pueblo argentino, que los más humildes y los trabajadores vamos a quedar afuera, porque este pueblo está acostumbrado a pelear”, concluyó. En el acto también estuvieron presentes el intendente de Luján, Leonardo Boto; el intendente en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menendez; la intendenta interina de Merlo, Karina Menendez; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; el ministro provincial de Trabajo, Walter Correa; el senador bonaerense Federico Fagioli; la diputada provincial mandato cumplido, Debora Galán; el diputado nacional mandato cumplido, Leonardo Grosso; el presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado y de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras; y dirigentes del Movimiento Evita, entre ellos, Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro y Juan Abal Medina.