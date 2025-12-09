La intendenta Mariel Fernández inauguró el Centro Odontológico en el CIC La Bibiana

_El nuevo espacio, financiado con fondos municipales, cuenta con cuatro consultorios, quirófano, rayos X, laboratorio dental y un equipo profesional ampliado para fortalecer la atención en salud bucal_

La intendenta Mariel Fernández, inauguró el Centro Odontológico en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) La Bibiana, ubicado en O’Brien esquina Ruta 23, en la localidad de Trujui, con financiamiento íntegramente municipal.

El nuevo espacio cuenta con cuatro consultorios, quirófano, equipo de rayos X, laboratorio dental, recepción, área administrativa, sala de reuniones, baños y depósito, lo que garantiza mejores condiciones de trabajo para el equipo de salud y una atención más cómoda y eficiente para la comunidad.Además, se incorporaron nueve profesionales al servicio odontológico, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante la demanda creciente de vecinas y vecinos.

Durante la inauguración, la jefa comunal expresó: “Seguimos inaugurando cosas y realmente se hace un esfuerzo muy grande» y agregó: “No es justo que alguien tenga que ocultar su sonrisa. Lo justo es que todos accedamos a la salud pública, que podamos resolverlo con el Estado porque eso es invertir en la dignidad de las personas”.

Este nuevo Centro Odontológico permitirá realizar cirugías más complejas, así como tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto, ampliando significativamente la oferta de prácticas disponibles para las y los morenenses.Para acceder a la atención, los turnos podrán solicitarse en cualquiera de las 32 unidades sanitarias con servicio de Odontología del distrito, desde donde se realizará la derivación correspondiente al nuevo Centro Odontológico.

Asimismo, en el predio donde funciona el CIC La Bibiana se construyó una plaza equipada con bancos, mesas, luminarias, juegos para niñas y niños, parquización y Wi Fi para el disfrute de la comunidad. Estuvieron también presentes el secretario de Salud local, Juan Varani; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; trabajadoras y trabajadores de la Salud y autoridades locales.

Con esta inauguración, el Gobierno local reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de salud pública y con la ampliación del acceso a una atención odontológica de calidad para las y los vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno