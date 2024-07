La intendenta Mariel Fernández inauguró obras en Moreno Sur

Se asfaltaron 27 cuadras y se realizó la renovación integral de la plaza Parque Lavin

La intendenta Mariel Fernández junto a vecinas y vecinos de la zona, inauguró las nuevas obras realizadas en la localidad de Moreno Sur.

Allí se asfaltaron 27 cuadras: Álvarez Tomas desde Julián Álvarez hasta San Nicolás; San Nicolás desde Álvarez Tomas hasta Beethoven; Santa María de Oro desde Padre Fahy hasta San Carlos; Las Piedras entre Padre Fahy y San Nicolás; Beethoven entre San Cayetano y San Nicolás; San Cayetano entre Santa María de Oro y Beethoven. Donde además se llevó adelante la instalación de luminarias LED.

«La cantidad de cosas que se hacen en Moreno no serían posibles si no se apoyaran en sus vecinas y vecinos, si no nos apoyamos en la comunidad, no se avanza», afirmó la jefa comunal.

Asimismo, se realizó la renovación integral de la plaza Parque Lavin, un lugar de encuentro y recreación histórico para la comunidad. Allí se realizó la colocación de mobiliario urbano, la instalación de juegos nuevos y se restauró el mástil. También, se llevaron adelante los trabajos de parquización y forestación, se pintaron dos murales y se colocó una placa homenaje en honor al primer vecino del barrio.

Durante la inauguración, también estuvieron presentes: la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; la diputada provincial y vecina del barrio, Noelia Saavedra; y el Padre Leonardo Silio.

Estas mejoras forman parte de una serie de proyectos impulsados y desarrollados por el Gobierno local, destinados a mejorar el distrito y la calidad de vida de las y los morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno