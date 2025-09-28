La intendenta Mariel Fernández reinauguró la Unidad Sanitaria Villa Escobar

El Municipio de Moreno finalizó con fondos propios una obra paralizada desde 2019, garantizando atención primaria integral para la comunidad

El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, inauguró la Unidad Sanitaria “Villa Escobar”, un espacio fundamental para fortalecer la red de atención primaria.

La obra, que había quedado inconclusa desde 2019, fue retomada y finalizada con recursos municipales.

Durante el tiempo en que la construcción fue detenida, la atención se sostuvo en un espacio alternativo dentro del mismo barrio, lo que permitió dar continuidad a los servicios de salud sin interrumpir la asistencia.

El centro de salud cuenta con cuatro consultorios, enfermería, farmacia, sala de usos múltiples, administración, sala de espera y sanitarios. Allí se brindará atención en pediatría, clínica médica, obstetricia, psicología y enfermería, además de servicios de trabajo social y farmacia. La sala funcionará de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14 horas.

En la jornada, la jefa comunal subrayó: “Más importante que el ladrillo, es el factor humano. Puede ser un hermoso lugar, pero si la atención es mala no tiene sentido. Entonces, tener siempre presente que cuando alguien entra a esta sala sepan que será recibido de la mejor manera porque hay un gran grupo humano. Después de tanto tiempo de esperar, nos merecemos vivir bien”.

En paralelo, el Municipio avanzó con la puesta en valor de la Plaza Villa Escobar, incorporando juegos, mobiliario urbano, más de 120 luminarias LED y la renovación del anfiteatro. También se ejecutaron 500 metros de asfalto y en los próximos días se completarán 12 cuadras más, como parte de un plan integral de mejora del barrio.Con esta acción, se reafirma el compromiso por parte del Gobierno local con la comunidad morenense y la salud primaria de todas y todos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno