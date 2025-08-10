La intendenta Mariel Fernández viajó por cuarta vez a México: Participa del Foro de Gobiernos Subnacionales

La intendenta de Moreno Mariel Fernández viajó por cuarta vez en su mandato a la ciudad de México. Lo hizo invitada como parte de una mesa de diálogo que se desarrollará este domingo en el Distrito Federal, en el marco del Foro de Gobiernos Subnacionales: Ciudades Cuidadoras y Transformadoras. Este encuentro es una actividad preparatoria de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Según fuentes oficiales, los gastos son cubiertos por la municipalidad de Moreno y organismos internacionales.

Mariel Fernández, intendenta de Moreno, viajó este sábado 9 de agosto al Distrito Federal de México. Lo hizo acompañada por el secretario de Comunicación Vicente Linares; la secretaria de Género, Mujeres y Diversidades Gisele Coronel y la secretaria de Obras y Servicios Públicos María Giménez. Mientras Fernández y Linares regresarían este lunes, Coronel y Giménez lo harían en el transcurso de la semana.

La jefa comunal fue invitada a participar en la mesa de diálogo sobre “Derecho al Cuidado con Enfoque Interseccional” que se realizará este domingo en el marco del Foro de Gobiernos Subnacionales: Ciudades Cuidadoras y Transformadoras. La ponencia discute sobre cómo los territorios integran la diversidad de personas, necesidades y trayectorias en sus sistemas de cuidados.

https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/06/xvi-conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe-2025

El Foro de Gobiernos Subnacionales: Ciudades Cuidadoras y Transformadoras es una actividad previa a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que comienza el martes. En este encuentro participarían Gisele Coronel y María Giménez. Está organizado por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.

https://conferenciamujer.cepal.org/16/es/node/378

Esta es la cuarta vez que Mariel Fernández visita México siendo intendenta. La primera fue invitada por la alcaldía de Iztapalapa en mayo del 2022, la segunda acompañando a Cristina Fernández de Kirchner y Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) en agosto del año pasado y la última en octubre para la asunción de la alcaldesa de la ciudad de México Clara Brugada Molina.

Fuentes vinculadas a la comuna aseguraron que los gastos son erogados por la municipalidad de Moreno, CGLU y el gobierno de CDMX

https://conferenciamujer.cepal.org/16/sites/crm16/files/pages/files/programa_foro_de_gobiernos_locales.pdf