La intendenta pidió que no se manifiesten contra en Milei en las cercanías al acto en Villa Ángela

A través de un video difundido a través de las redes sociales, la intendenta municipal de Moreno Mariel Fernández advirtió a vecinos “que hoy no es un día para manifestarse y que no se acerquen al acto de Javier Milei”. Esta recomendación lo hizo en el marco de la actividad que realizará el presidente durante la tarde de este miércoles 3 de septiembre en el Club Villa Ángela de la localidad de Trujui. “Yo sé que hay mucho enojo por las personas con discapacidad, que de manera arbitraria le han dado de baja la pensión, por los jubilados que tienen graves problemas económicos porque su jubilación no les alcanza y están caros los remedios, y se pasan la mañana haciendo colas en PAMI y no tienen respuesta, pero les pido por favor, a todas las familias también, que el día de hoy no es un día para manifestarse”, amplió. La jefa comunal habló de las denuncias de corrupción contra el gobierno nacional y consideró que “nosotros creemos que hay una estrategia para tratar de encubrir esa información”, usando como chivo expiatorio a cualquier ataque contra el presidente de la Nación. Denunció que “sabemos que están ofreciendo dinero para asistir al acto. Me parece gravísimo que se compren voluntades políticas” y que “me preocupa que están trayendo barrabravas de otros municipios”.