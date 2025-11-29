La PBA ya aplicó más de 140 mil dosis de vacuna contra el dengue

El ministerio de Salud bonaerense ya aplicó 142.286 dosis de vacuna para prevenir el dengue en el marco de la campaña que, desde septiembre, amplió su población objetivo e incluye a todas las personas de entre 15 y 59 años que deseen hacerlo.

Hasta ese momento, la vacunación estaba dirigida solamente a quienes ya habían tenido esta enfermedad.“Cuando me enteré que me podía vacunar con sólo anotarme por internet no lo dudé”, cuenta Camila Iñiguez, una joven comunicadora platense que se aplicó la vacuna en el hospital provincial San Martín de La Plata. “Digo que no lo dudé porque tengo muchos conocidos que se contagiaron dengue y que la pasaron muy mal, tuvieron mucha fiebre y dolores, estuvieron muy tirados y después me pasó de conocer el miedo que han tenido de volver a contagiarse, porque si lo contraés por segunda vez tenés síntomas más severos”.

La inscripción, explicaron desde la cartera sanitaria bonaerense, es muy simple: el primer paso es crear una cuenta de usuario o usuaria en «Mi Salud Digital Bonaerense», un portal del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que ofrece acceso a trámites y servicios de salud. A fin de validar la identidad de cada usuario o usuaria se puede iniciar sesión de tres maneras: mediante ARCA (se solicita CUIL o CUIT y clave fiscal), ANSES (número de CUIL/CUIT y clave de Seguridad Social) o ReNaPer (se solicita número de DNI y de trámite). A partir de allí, se debe ingresar a “Inscripción de campañas-vacunación dengue” y se responden unas pocas preguntas.

“Una semana después de mi inscripción me llegó un correo electrónico para avisarme que ya me podía acercar a alguno de los vacunatorios que están en los hospitales públicos de la provincia, pero no a cualquiera, hay algunos específicos que dan esta vacuna y el ministerio de Salud de la Provincia te los envía por mail, te indica cuáles están en tu municipio y te dan los horarios de atención”, contó Camila. Y destacó que “lo bueno es que no te dan un turno para un día y hora específicos porque a lo mejor se te complica llegar en ese momento, simplemente te mandan una confirmación de que ya está disponible tu vacuna y que a partir de una determinada fecha podés acercarte a un vacunatorio y darte la primera dosis”.

El 22 de octubre llegó bien temprano al vacunatorio del hospital San Martín, el más cercano a su casa: “Todo fue muy rápido, me atendió una de las vacunadoras del hospital y me hizo algunas preguntas, por ejemplo, si tomaba medicación, si estaba embarazada o si había posibilidad de embarazo- porque la vacuna está contraindicada para personas embarazadas, que estén amamantando o inmunodeprimidas-. Después me dieron la vacuna, una inyección en el brazo que no duele nada, y me hicieron esperar afuera unos 15 minutos para comprobar que estuviera todo bien, que no me bajara la presión y listo, me fui a casa”. Eso sí: antes de salir del hospital, le dijeron que en tres meses recibirá un mail para que vuelva a aplicarse la segunda y última dosis, a fin de completar el esquema de inmunización. “La vacuna para prevenir el dengue está indicada para las personas de 15 a 59 años. No obstante hay algunas excepciones”, explicó Rosana Vallario, licenciada en Enfermería y vacunadora del hospital provincial Julio de Vedia, de Nueve de Julio. En ese sentido, confirmó que esta vacuna no se puede aplicar durante el embarazo, la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas”.

La vacunadora, que es enfermera desde hace más de 30 años, insiste en la relevancia para la salud comunitaria de esta vacuna y todas las que están incluidas en el Calendario Nacional: “Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias, siempre explico que actuamos como rebaño, si tres de cuatro personas estamos vacunadas, la cuarta no se va enfermar porque las demás sí estamos protegidas y protegemos así al que no se vacunó. Y lo que tenemos que lograr es que todas las personas sean conscientes de lo importante que es la vacunación para estar sanos, cuidar a los demás y evitar que reaparezcan enfermedades ya controladas gracias a las inmunizaciones”.

Quienes se inscriban y se vacunen entre este mes y el próximo quedarán protegidos contra el dengue justo para febrero y marzo, que es cuando suelen comenzar los brotes de esta enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. Además, para ampliar la información y el acceso a la vacuna, a partir de hoy se podrá ver en las redes sociales del ministerio de Salud bonaerense (@saludbap), La posta de la Vacunación contra el dengue, un video didáctico que explica el paso a paso para acceder a la inmunización.

Descacharrar todo el año

Además de la vacuna, el descacharrado para evitar la proliferación del mosquito que transmite el dengue no pierde vigencia como medida de prevención. Y las autoridades sanitarias bonaerenses insisten en la necesidad de hacerlo todo el año, porque los huevos del insecto pueden permanecer latentes en las paredes de objetos que pueden acumular agua durante meses, y eclosionar en forma de mosquito adulto cuando las condiciones climáticas son propicias.Descacharrar consiste en eliminar los posibles criaderos de mosquitos tanto dentro como fuera de las casas , que es donde este mosquito se cría, cerca de las personas, que son su fuente de alimento. Para conocer más sobre la forma de descacharrar y la prevención del dengue ingresar a https://dengue.gba.gob.ar o llamar al 148 de 8 a 20 horas.

gba.gob.ar