La PFA rescató en la provincia de Buenos Aires a una menor de edad explotada sexualmente

A raíz de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional respecto al combate contra la trata y explotación de personas, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron en el partido de San Martin a una menor de edad víctima de explotación sexual.

La presente investigación se inició en virtud de una denuncia radicada por la madre de la víctima ante el fuero judicial, donde daba cuenta que su hija de 16 años de edad se fue de su casa captada por una mujer mayor de edad, que la estaría prostituyendo para obtener un rédito monetario por su actividad prostibularia.

Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción 14 de San Martín a cargo de la Dra. Vanesa Leggio encomendó la investigación del caso a los detectives del Departamento Trata de Personas de la PFA.

En consecuencia, los uniformados comenzaron con las tareas de campo y vigilancias encubiertas, a través de las mismas se identificó a una mujer de 29 años de edad que reclutaba menores con fines de explotación sexual.Con el devenir de las pesquisas se estableció, que la sospechosa frecuentaría una vivienda ubicada en el asentamiento denominado “Villa la rana”, ubicado en la localidad de Villa Ballester, donde se realizarían las maniobras ilegales.

Con el material probatorio obtenido por los federales, el Juzgado de Garantías 6 del Depto. Judicial de San Martín, a cargo del Dr. Jasón Leonel Castellano ordenó el allanamiento a la finca donde se logró rescatar a la víctima.

Asimismo, se detuvo a su explotadora y se incautaron tres teléfonos celulares de interés para la causa.

Cabe destacar que la menor, quedó a resguardo y contención del equipo interdisciplinario y especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, por lo que fue trasladada al Municipal Dr. D. Thompson del partido de San Martin, para ser evaluada sobre su estado psicofísico.

La detenida, de nacionalidad argentina, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de Trata de personas.

Con info PFA