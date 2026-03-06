La PFA rescató más de cien aves silvestres que se encontraban ilegalmente en una vivienda del oeste bonaerense

En el marco de un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente a la conservación de la fauna silvestre, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron más de cien aves que se hallaban irregularmente en una vivienda de la provincia de Buenos Aires.

La causa tuvo su origen cuando personal del Departamento Delitos Ambientales recepcionó una denuncia anónima, mediante la cual se ponía en conocimiento acerca de la tenencia y comercialización ilegal de animales en estado natural, infringiendo así la Ley Nacional N°22.421.

Así los tantos, los agentes de la citada dependencia emprendieron la realización de diversos trabajos de inteligencia y establecieron que un domicilio, ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, sería utilizado para el acopio y venta clandestina de aves silvestres protegidas.

Por lo expuesto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta y con intervención de la Secretaría N°9 de la Dra. Sioli, ordenó la inmediata ejecución del allanamiento sobre la correspondiente finca emplazada en la calle Nicaragua al 1.400.

En consecuencia, los uniformados ingresaron a la morada y rescataron un total de 113 aves silvestres, todas ellas preservadas por la normativa vigente y las cuales se encontraban sin ningún tipo de documentación que avalara su origen, tenencia y autorización para su comercialización.

A su vez, se identificó a un hombre sindicado como el encargado del cuidado de los ejemplares, siendo posteriormente notificado de la causa e imputado por la justicia. Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular, varias municiones de diferentes calibres, un rifle y una pistola de aire comprimido.

Es menester señalar que las aves fueron trasladadas hacia la Asociación Civil “Pájaros Caídos” y a la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), donde quedaron resguardadas para su evaluación sanitaria, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural, conforme a los protocolos vigentes.

El implicado, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó junto a los materiales incautados a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA