La Provincia cuenta con los primeros entrenadores en Vasectomía sin Bisturí

En el marco del convenio de colaboración firmado con la organización internacional World Vasectomy Day (WVD), se inició una nueva etapa del “Proyecto de Anticoncepción Masculina”, en el cual se formaron a profesionales para ser los primeros entrenadores de la Vasectomía sin Bisturí en la Provincia y en el país.

Estos profesionales ya habían sido capacitados en la instancia inicial del proyecto en la técnica de VSB y tuvieron que alcanzar un número de 100 vasectomías realizadas para avanzar a la capacitación como entrenadores.

Además, se llevaron a cabo en el Hospital “San Martín” de La Plata, tres jornadas de formación teórica y práctica en la técnica para formar como entrenadores a profesionales del Hospital “San Martín” y de la Maternidad de Moreno “Estela de Carlotto”.

A su vez, se sumaron al proyecto dos nuevos equipos de salud del Hospital “Petrona V. de Cordero” de San Fernando y del Hospital “Presidente Perón” de Avellaneda, quienes fueron capacitados en la técnica de VSB.

Hasta el momento ya son siete los establecimientos provinciales que cuentan con equipos de salud capacitados: Hospital “San Martín”, de La Plata; Maternidad de Moreno “Estela de Carlotto”; Hospital “Petrona V. de Cordero”, de San Fernando; Hospital “Presidente Perón”, de Avellaneda; Hospital “Evita Pueblo”, de Berazategui; Hospital “Dr. Alberto Balestrini”, de La Matanza; y Hospital “Gobernador Domingo Mercante”, de José C. Paz.

Cabe resaltar que esta segunda etapa del Proyecto se trata de la formación de formadores, con el objetivo de generar autonomía, y que los profesionales de la Provincia puedan capacitar a sus propios colegas, fortaleciendo así el acceso a la práctica y que cada vez sean más los equipos que la puedan ofrecer en el territorio bonaerense.

A su vez, busca crear espacios de rotación para residentes que quieran capacitarse, conformando unidades de formación en la técnica. El convenio de colaboración internacional tiene una duración total de 3 años.

Vasectomía sin Bisturí

Es un método anticonceptivo permanente, seguro y eficaz. Consiste en el bloqueo de conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides. Se realiza en personas con pene, no importa su identidad de género, si tiene hijos/as, o su cantidad. Es un procedimiento sencillo, de rápida recuperación, que no requiere hospitalización y se realiza con anestesia local. En comparación con la técnica tradicional, no requiere de estudios pre quirúrgicos, ya que no se realiza bajo anestesia general y puede realizarse en consultorio. A su vez, al ser una técnica menos invasiva, es más rápida y conlleva menor tiempo de recuperación luego de la intervención.

De cara a la celebración internacional por el Día Mundial de la Vasectomía, que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Argentina, la organización WVD en conjunto con el Ministerio de Salud continúa trabajando para la implementación de la técnica en la Provincia y la participación activa y responsable de los varones y personas con pene en los cuidados de la salud sexual y (no) reproductiva.

gba.gob.ar