La Provincia de Buenos Aires sigue liderando el medallero en los JADAR

Con un destacado rendimiento en los dos primeros días de competencia, la delegación de la Provincia de Buenos Aires, compuesta por más de 550 deportistas, encabeza el medallero general de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se disputan hasta el 14 de septiembre en Rosario, y en las subsedes de Santa Fe y Rafaela.

El gobierno provincial está acompañando a la comitiva, la más numerosa del certamen, a través de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Cristian Cardozo.

“Este logro es posible gracias al trabajo compartido con las federaciones y los y las atletas de nuestra Provincia, y también a la decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof y de nuestro ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quienes desde el primer día nos marcaron el camino: ser red y escudo para acompañar el crecimiento del deporte argentino”, destacó al respecto el subsecretario Cardozo, quien acompañó a los deportistas durante la jornada inaugural y encabezó el acto de apertura el último martes. Al cierre de la tercera jornada, la Provincia sigue encabezando el medallero general con 102 medallas, repartidas de la siguiente manera: 35 de oro, 34 de plata y 33 de bronce. Es decir, este jueves la comitiva sumó 29 nuevas preseas en relación a lo ocurrido el miércoles.

Del total obtenido, 92 pertenecen a disciplinas olímpicas y las 10 restantes a competencias paralímpicas. En este día, la delegación se consagró en béisbol 5, beach vóley, bádminton y canotaje, entre otras actividades. A lo largo de las dos primeras jornadas, Buenos Aires también se había quedado con medallas en disciplinas como ajedrez (fue la primera que se entregó en los JADAR), boxeo, gimnasia artística, patín artístico, pentatlón moderno, tiro con arco y para tiro deportivo, y remo, entre tantas.

Este viernes habrá actividad en boccia, ecuestre y para ecuestre, handball, hockey, karate, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, lucha, patinaje velocidad, pelota, taekwondo y para taekwondo, tenis y vóley.El certamen se extenderá hasta el 14 de septiembre y reúne a más de 3 mil atletas de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que compiten durante 6 días en más de 50 disciplinas. La delegación bonaerense tiene representantes en ajedrez, atletismo y para atletismo, bádminton, básquet en sillas de ruedas, béisbol 5, boccia, boxeo, canotaje y para canotaje, ciclismo MTB, ciclismo pista y para ciclismo pista, ciclismo ruta y para ciclismo ruta, ecuestre y para ecuestre. Y también en las siguientes disciplinas: esgrima, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, golf, halterofilia y para powerlifting, handball, hockey, judo y para judo, karate, lucha, natación artística, patinaje artístico, patinaje velocidad, pelota, pentatlón moderno, polo acuático, remo, squash, taekwondo y para taekwondo, tenis, tenis de mesa y para tenis de mesa, tiro deportivo y para tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vóley y beach vóley, wushu kung fu.

Rosario es la sede de la primera edición de los JADAR, el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina y se disputará cada cuatro años. Durante 6 días, la Cuna de la Bandera alberga a deportistas que competirán en más de 50 disciplinas. El Parque Independencia, ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad, se establecerá como espacio principal para el desarrollo de las competencias, con un Fan Fest sobre el bulevar Oroño y escenarios dispuestos en diversas zonas de la ciudad.

