La Provincia fue distinguida por Salud Digital Bonaerense

Esta semana se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Salud donde Mi Salud Digital Bonaerense resultó ganador en la terna Acceso Equitativo a la Salud por su innovación y compromiso con un sistema más integrado y accesible.

Dicha categoría reconoce a los programas, instituciones y redes que garantizan la igualdad de oportunidades en la atención sanitaria en todo el territorio argentino. Los nominados eran: la Red Provincial de Telesalud (Córdoba); el Hospital Garrahan (Ciudad de Buenos Aires); Mi Salud Digital Bonaerense (PBA); y la Red de Salud Intercultural y Telemedicina (Jujuy).

En este sentido, Mi Salud Digital Bonaerense fue reconocido con la máxima distinción en la terna. “Queremos agradecer especialmente a la organización de este evento por volver a poner a la salud en un lugar central, permitiendo visibilizar la gestión y los avances de todos los subsectores en una acción concreta de integración que fortalece al sistema en su conjunto”, aseguró la viceministra de Salud, Alexia Navarro, al recibir el premio junto a la subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani, y todo el equipo que trabaja en la implementación de la herramienta.

La Viceministra, además, resaltó y agradeció “a las y los trabajadores del Estado que, desde hace más de cuatro años, sostienen con compromiso e incansable dedicación una política pública que hoy es un pilar fundamental de la gestión sanitaria en la provincia de Buenos Aires”.

Este programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires busca garantizar la integración de los sistemas de información en salud, mejorar los procesos de atención de la ciudadanía, fortalecer una gestión sanitaria articulada y ampliar el acceso al derecho a la salud.

En esta línea, se trabaja en la entrega del equipamiento necesario para la digitalización, la capacitación de las y los trabajadores de la salud, la optimización de la conectividad de los establecimientos de salud y la actualización de los sistemas de información en salud para mejorar sus funcionalidades.

Se trata, fundamentalmente, de una herramienta centrada en la ciudadanía, que permite contar con la información de manera integrada y segura; evita repetir estudios para diferentes consultas; poder acceder rápidamente a turnos online y a derivaciones a otros profesionales y/o instituciones haciendo su paso por el sistema de salud de práctico y sencillo.

Con esta distinción otorgada por APTRA, la Provincia reafirma su compromiso con una política pública que pone la innovación tecnológica al servicio de los derechos de los y las bonaerenses. Mi Salud Digital es un pilar fundamental para un sistema de salud más integrado y eficiente donde cada bonaerense pueda acceder a una atención de calidad, más justa y equitativa.

