La Provincia organizó el 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Salud, en conjunto con el municipio de Moreno, llevó a cabo el 3° Plenario del Consejo Regional de Discapacidad en el Polideportivo Municipal de Paso del Rey.

La jornada estuvo dirigida a la Región Sanitaria VII y durante la apertura se abordaron los vínculos con la salud mental, también se diagramó una mesa específica sobre empleo y al mismo tiempo se trabajó en comisiones temáticas.

En representación de la cartera a cargo de Andrés Larroque, asistió el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, quien destacó que “la participación activa de las personas con discapacidad, de organizaciones y distritos en los Consejos constituye una herramienta central para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas”.

En ese sentido, resaltó que “estos espacios fortalecen la articulación interinstitucional, y permiten que las demandas y propuestas sean escuchadas”.Asimismo, el titular del área de Discapacidad provincial remarcó que “los encuentros de este tipo promueven que las decisiones se tomen con participación directa de quienes viven cotidianamente las barreras y los desafíos en los territorios”. Junto a Lucero, participaron la secretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels; el director Ejecutivo de la Región Sanitaria VII de la Provincia de Buenos Aires, Emmanuel Álvarez; y los secretarios municipales de Salud del municipio, Juan Varani, y de Desarrollo, Lis Díaz.En la apertura se abordaron los vínculos entre salud mental y discapacidad, el carácter interseccional y los impactos de las políticas nacionales actuales sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el territorio. Además, en el marco del plenario, se desarrolló una mesa específica sobre trabajo y empleo, con la participación de Sabrina Paredes, directora de Análisis y Promoción del Empleo del Consejo Municipal de Discapacidad de Moreno (COMUNIDIS).

Finalmente, se conformaron comisiones específicas sobre temáticas como salud; deporte, cultura y recreación; trabajo; participación política y empoderamiento; y educación, con el objetivo de identificar problemáticas, necesidades y propuestas desde una perspectiva de derechos. Los municipios que participaron e integran la Región Sanitaria VII son General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Las Heras, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón y Tres de Febrero.

El Ministerio, desde la Subsecretaría de Políticas Sociales, continúa ratificando así su compromiso de seguir promoviendo el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad.

Para ello, se promueven diversas iniciativas y en agosto se estableció un aumento del 100% en los peculios (incentivos) que perciben los trabajadores de los talleres protegidos y de un 40% para las becas de todos los programas vinculados a Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad.

