La Provincia presente en el Seminario “Democracia, Territorio y Participación»

La directora Provincial de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Florencia Villar, expuso en Brasilia sobre el rol de la economía social y la experiencia bonaerense en políticas públicas con arraigo territorial, en el marco del Seminario Internacional “Democracia, Territorio y Participación Social”, organizado por el Gobierno de Brasil con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.El encuentro reunió a más de 250 gestores públicos, especialistas, investigadores y referentes de organizaciones populares de América Latina, para debatir los desafíos actuales en la construcción de políticas públicas territorializadas, la participación social y la integración regional, frente al avance de la extrema derecha, los procesos de precarización del trabajo y las nuevas formas de disputa en los territorios.Durante su intervención, Villar presentó las líneas de trabajo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, las políticas de acompañamiento a organizaciones sociales, y el desarrollo de estrategias de economía social como herramienta de inclusión, producción y fortalecimiento comunitario.“Cuando el Estado llega con políticas públicas a los territorios, la economía social se convierte en herramienta real de ampliación de derechos y construcción de autonomía para las comunidades”, señaló Villar.Y agregó que “las experiencias que impulsamos en la Provincia muestran que la salida es colectiva, con organización. Cuando se acompaña con inversión, formación y reconocimiento de las organizaciones, se dinamiza el desarrollo local y se mejora la vida cotidiana de las familias”.La participación bonaerense se dio en un espacio que reunió referentes de México, Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina y otros países de la región, con mesas temáticas sobre políticas públicas feministas y antirracistas, educación popular, integración Sur–Sur, lawfare, democratización del Estado y nuevas formas de intervención territorial.

