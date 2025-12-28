La Provincia reforzó la asistencia alimentaria

En un contexto social y económico complejo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires profundiza las políticas de acompañamiento a las familias bonaerenses con la distribución de bolsas y cajas navideñas y el refuerzo del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en todo el territorio provincial.

Al respecto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, destacó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof, en la Provincia seguimos sosteniendo como prioridad la política alimentaria”, y remarcó que “este esfuerzo es posible gracias al trabajo articulado con los municipios y las organizaciones de la comunidad, que son fundamentales para llegar a cada barrio y a cada hogar”.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad lleva adelante la entrega de bolsas y cajas navideñas, que incluyen productos tradicionales de las fiestas como pan dulce, budín, turrón y garrapiñadas. En total, se distribuyeron 2 millones de unidades de cada producto, a través de un trabajo articulado con los municipios y las organizaciones comunitarias y sociales, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin acompañamiento durante las fiestas.

En paralelo, Larroque anunció que durante el mes de diciembre se realizó una doble entrega del Programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) en las escuelas bonaerenses. En total son más de 4 millones de módulos, correspondientes al mes de diciembre y al adelanto de enero, con el objetivo de garantizar la cobertura alimentaria a las familias durante el receso escolar de verano.

Esta medida alcanza a 2.072.000 niñas, niños y adolescentes, en complemento con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que llega a 2.500.000 estudiantes de escuelas públicas, reforzando la política alimentaria provincial y asegurando la continuidad de las prestaciones.

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad