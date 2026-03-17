La provincia registró 78 femicidios y más de 146.000 denuncias por violencia de género en 2025

El Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) presentó las estadísticas correspondientes al año 2025, donde se reportaron 146.046 procesos penales vinculados a esta problemática.

Esta cifra representa el 14,1% de la litigiosidad total en territorio bonaerense, evidenciando el impacto de estos delitos en el sistema judicial provincial.

Femicidios y perfiles de las víctimasDurante el período analizado, se contabilizaron 74 procesos penales por femicidio con un saldo de 78 víctimas fatales.

El informe subraya que la violencia de género es el principal móvil de las muertes violentas de mujeres en la provincia, representando el 60,5% de los homicidios de este grupo.

El análisis detalla características específicas de estos hechos:

El entorno: El 85,9% de los casos ocurrió dentro de una vivienda.

El vínculo: En el 90% de los casos la víctima conocía al agresor; en el 64% existía una relación de pareja, expareja o noviazgo.

El método: Se identificó el uso de fuerza física (35,9%) y armas de fuego (23,1%) como los principales medios empleados.

Antecedentes: El 15,4% de las víctimas había realizado denuncias previas contra su atacante.Impacto social y territorial

La violencia de género dejó en 2025 a 83 hijos e hijas como víctimas indirectas, de los cuales 46 son menores de edad.

A nivel geográfico, los departamentos judiciales de San Martín (23.483 causas) y Lomas de Zamora (19.304) encabezaron las estadísticas de mayor conflictividad, mientras que Necochea y Pergamino registraron los índices más bajos.

En cuanto a la tipología de los delitos denunciados en el REVIFAG, predominaron las amenazas (27,7%), seguidas por las lesiones (24,5%) y la desobediencia de medidas judiciales (12,3%).Una década de datos

Desde una perspectiva histórica, el Ministerio Público informó que entre 2015 y 2025 se registraron 1.010 víctimas de femicidio en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de este relevamiento es aportar información cuantitativa basada en evidencia que facilite la transparencia y la formulación de políticas públicas para abordar esta problemática que afecta a toda la sociedad.