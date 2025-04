La trama de la detención del ex cuñado de Maradona por una violenta entradera en Paso del Rey

En una investigación realizada por funcionarios policiales y judiciales, Gastón Oliva, hermano de Rocío Oliva (ex pareja de Diego Armando Maradona) fue detenido, junto a dos cómplices, acusado de participar en un violento robo ocurrido en Paso del Rey. La captura se produjo en el marco de una causa en la que también se le atribuyen otros ilícitos, y se logró tras una serie de allanamientos y análisis de evidencia digital, además de escuchas telefónicas.

La investigación se inició tras un asalto ocurrido durante el mediodía del 24 de febrero en una vivienda de Paso del Rey, donde tres individuos ingresaron armados y agredieron brutalmente a un jubilado para sustraer sus pertenencias. Entre los objetos robados se encontraban un vehículo Volkswagen Polo, un televisor LED, dinero en efectivo, un instrumento musical y un teléfono celular. La violencia y la magnitud del hecho motivaron una rápida respuesta de las fuerzas policiales, que analizaron cámaras de seguridad y recopilaron pruebas que permitieron identificar a los responsables.

Las imágenes de las cámaras revelaron la participación de al menos dos vehículos en el ilícito: un Renault Clio gris y un Chevrolet Onix blanco. En esta etapa fue clave el aporte de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Moreno y particulares. En esta primera etapa el trabajo de campo lo realizó personal de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey).

Con el avance de la pesquisa, se incorporaron efectivos de la Dirección de Investigaciones de Crimen Organizado de la policía bonaerense. Tuvieron a su cargo el entrecruzamiento de llamadas. Ubicaron a cuatro personas con vínculos entre ellos y que habían participado del brutal asalto.

Con estos datos, la UFI Nº 7 a cargo de la Dra. Érica Chiessi y con la asistencia del secretario Dr. Maximiliano Gómez, emitió cinco órdenes de allanamiento y cuatro de detención. Como resultado, se lograron detener a dos sospechosos, identificados como Sebastián Daniel Chejolan y Julio Hernán Laprida.

Justamente para el Chevrolet Onix Chejolan tenía una cédula azul, autorizando su manejo. El Renault Clio había sido comprado legalmente (pero sin hacer la transferencia de dominio) por Gastón Oliva. Este mismo auto fue visto en la zona de Cascallares, barrio donde apareció abandonado el VW Polo robado. En esa zona vivía Laprida. Ningunos genios criminales.

El tercer sospechoso, Gastón Sebastián Oliva, no fue localizado en su domicilio en ese momento. Sin embargo, las investigaciones revelaron que residía en una finca en Del Viso y que había sido detenido previamente en la comisaría 5ª de Beccar, donde había proporcionado datos falsos para ocultar su verdadera identidad. En realidad, Oliva estaba aprehendido bajo el alias de Braian Mansilla en otra causa judicial, relacionada con encubrimiento agravado y falsificación de documentación.

Tras una entrevista personal, Oliva admitió su identidad y reconoció ser hermano de Rocío Oliva. Paralelamente, las fuerzas policiales localizaron su vehículo, un Renault Clio, estacionado en el frente de su finca, y procedieron a su incautación. Confirmada su identidad, las autoridades le notificaron su detención en relación al violento robo en Paso del Rey, sumándose así a los cargos por ambos ilícitos. Queda un prófugo, que es intensamente buscado.

Rocío Oliva, ex pareja de Maradona, dijo no tener relación con su hermano

Roció Oliva, hermana del detenido y ex pareja de Diego Armando Maradona, rompió el silencio luego que la noticia estuviera en todos los medios y aseguró que fue precisamente por los noticieros que se enteró. “No tengo relación hace muchísimos años con él, es mi hermano por parte de papá, quien murió, pero no hay forma de que tengamos vínculo”, comenzó diciendo en charla con TN.

Más adelante, agregó sobre la posibilidad de ayudarlo mientras está tras las rejas: “No hay forma. No intentó contactarse conmigo, pero no le daría una mano. Yo no mantengo relación, tenemos vidas distintas y lo único que me une a él es el apellido. Tampoco tengo interés”, tiró contundente.

Finalmente, Rocío Oliva dejó claro: “Yo tengo otro pensamiento y quiero vivir tranquila. La verdad que todo esto es un garrón porque no quiero quedar pegada”, sentenció.

Antecedentes penales y acusaciones recientes

El historial delictivo de Oliva es extenso y revela un patrón de participación en distintos delitos. Además de la causa por falsificación de documentos, en agosto de 2024 fue detenido por un hurto agravado de vehículo, causa que tramita la UFIyJ N° 9 de Luján y el Juzgado de Garantías N° 3 de Mercedes. En marzo de 2018, fue condenado a 4 años y 7 meses de prisión por un robo agravado en banda, ocurrido en La Matanza, donde participó en una entradera que dejó a un jubilado y su esposa golpeados y cautivos.

Su prontuario también incluye una detención en 2004 por un ilícito similar, en el que actuó bajo la modalidad de entradera. En todos estos hechos, Oliva ha demostrado un patrón de violencia y participación en delitos que afectan la seguridad de los vecinos.