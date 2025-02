La Universidad emitió un comunicado donde difunden las últimas novedades respecto a la demanda contra la municipalidad de Moreno

La Universidad Nacional de Moreno emitió un comunicado, difundido a través de su casilla de mail oficial este lunes 24 de febrero de 2025, donde difunde el estado de la demanda que lleva adelante la casa de altos estudios contra la municipalidad por la titularidad del predio ubicado sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín. Desde la institución ratifican e insisten en el pedido de la paralización de la obra que contrató la comuna.

“Comunicado de la Universidad sobre la causa por la recuperación del predio y construcción del edificio ITUNM-ESPUNM y solicitud de medida cautelar

Hemos tomado conocimiento de las últimas contestaciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Moreno, en la causa judicial para la recuperación del predio y construcción del edificio ITUNM-ESPUNM y la solicitud de una medida cautelar para que se suspenda la obra del Consejo Escolar en el mismo, de las que consideramos oportuno hacer públicas las siguientes aclaraciones:



La medida cautelar solicitada por la Universidad es que se suspenda la obra hasta tanto se resuelva la causa de fondo por la cesión de uso y titularidad del predio o, en su defecto, dado el avance acelerado que tiene (del 80% al día de la fecha), que no se permita la reubicación de las dependencias administrativas que se intenta alojar allí, ya que ello dificultaría aún más la recuperación del predio para el uso asignado de la Universidad cuando se resuelva el litigio.



Como hemos informado en oportunidades anteriores, tanto la SENNAF, como la AABE sostienen que el Estado Nacional es el único titular del inmueble en disputa y afectado al Fondo Nacional del Menor que ampara la Ley 26.601 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; normas sobre las que se sostiene el convenio original del año 2010 y los usos concertados. En sus presentaciones, acompañan la solicitud de la Universidad en cuanto a que se inhiba a cualquiera de las partes a iniciar o continuar obras sin su autorización expresa.



Bajo estas consideraciones y que también sostuviera la Universidad en su presentación, rechazan la inscripción realizada por la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires y que diera lugar a la usurpación en marzo de 2023, considerando constituye un accionar ilegal, en virtud del artículo 75 inc. 5 de la Constitución Nacional sobre la enajenación de tierras de propiedad del Estado Nacional.



Destacamos que en estos escritos se omite mencionar a los sucesivos protocolos derivados de aquel convenio del año 2010 y el uso convenido a la Universidad para alojar a la ESPUNM, la radicación del Jardín Maternal Kesachay (no prevista originalmente en dicha reserva) y la subdivisión y demás usos consolidados por el plano de 2021, amparados precisamente en las Leyes 22.359 y 26.601 que se mencionan, lo que no es objeto de cuestionamiento en lo que respecta a esta medida y por el contrario, afirman su potestad indiscutible para solicitar la medida cautelar que previamente solicitó la Universidad.



En lo que respecta a las contestaciones de la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Moreno, en un proceder articulado entre sí para la defensa de lo actuado de conjunto, tanto por los funcionarios de menor rango de la provincia como la Intendenta que suscribe personalmente toda la documentación y las presentaciones contra la Universidad, sin aportar nada útil a lo que aquí se discute; reiteran los equívocos, falsedades y ofensas que ya hemos comentado en comunicaciones anteriores, tratando de demostrar que la Universidad carece de derechos sobre el predio y razones para construir allí la ESPUNM.



Repiten la pretendida aplicabilidad de leyes Provinciales que le otorgarían el dominio del inmueble que asumen vacante por la aprobación de un plano de más de 10 años de antigüedad para entonces y completamente apartado de la realidad actual, lo que además es absolutamente contradictorio con todas las consideraciones que han aportado sobre los acuerdos por el préstamo del edificio de la ESPUNM a la Escuela Nº 37 y el funcionamiento de las demás entidades educativas allí alojadas en virtud de varios acuerdos laboriosamente construidos por todas las partes a lo largo de todos estos años de mutua cooperación.



En estas últimas contestaciones avanzan en consideraciones que implican un mayor grado de apartamiento de los hechos, asumiendo falsedades tales como:



a. La inexistencia del proyecto edilicio de la ESPUNM, que como bien sabemos se encuentra plenamente difundido en redes y documental presentada, y que la Municipalidad impidió se construyera al negar la certificación de aptitud ambiental al proyecto y que le fuera formalmente solicitada.



b. Que la ESPUNM fue creada en 2021, asumiendo que el año de inicio de su funcionamiento es el de su creación (para poder afirmar una supuesta intencionalidad de la Universidad de oponer a la Municipalidad con un proyecto propio sobre este predio); siendo que se encuentra plenamente documentado, inclusive en la causa, los acuerdos con el Ministerio de Educación para la creación de la Escuela desde el año 2013 y el propio convenio suscrito con la Provincia en el año 2020 por el préstamo del edificio ubicado en el predio en disputa y cuya obra se paralizó desde 2016.



c. Que la Municipalidad gozaba de la titularidad y posesión del predio desde 2012, cuando es públicamente evidente que la posesión, custodia y mantenimiento del predio estuvo siempre en poder de Universidad desde el año 2010 y hasta el momento de la usurpación y que la documentación que reconoció la misma Municipalidad y Provincia de cesión de uso y que permitió registrar la subdivisión en 2021, fue anulada entre 2022 y 2023 por funcionarios inescrupulosos y en base a las falsedades declaradas por la Intendenta Municipal, con el agravante de negar a la Universidad ser parte o notificada de semejantes actuaciones que afectaban sus derechos.



d. Que la Universidad dispone de suficiente espacio libre donde alojar su escuela, negando que la UNM no solo tiene previsto desde el año 2011 el uso integral de sus predios en un Plan Maestro y que cuenta con una banco de proyectos de inversión de varias obras, siendo que desde el 2020 todas ellas se encuentran impedidas de concretar por la sistemática negativa de la Municipalidad a otorgar las certificaciones de aptitud ambiental, lo ha implicado la declaración de la emergencia edilicia de la UNM. Ello, aún sin que en tal supuesto, pudiera darle suficientes derechos a la Municipalidad para decidir su destino o a apropiarse de los predios de la Universidad para darle otro fin ajeno; lo que inclusive, hemos podido comprobar en las actuaciones que se han aportado a la causa, en las que llegan al extremo de asumirse propietaria del Campus Deportivo de la UNM. Lo dicho, cobra especial relevancia siendo que la Municipalidad recibió el 40% del predio del ex Instituto Riglos (más de 12 hectáreas y calles) que se encuentran completamente desocupadas, ya que nunca se realizó obra alguna sobre ellas (fuera de la parte en uso como Plaza Bujan que estaba habilitada desde 2002 y la cedida para el Museo Malvinas de los ex combatientes), predios sobre los que tampoco se permitió asignar una porción para la Escuela Nº 37 y reubicarla dentro de su propio barrio de pertenencia.



e. Que ha ofrecido otras tierras municipales para una localización alternativa de la ESPUNM, cuando es público que no mantiene diálogo con la Universidad, aun cuando el Juez y las autoridades nacionales intentaron que se produzca y que se concierten acuerdos, que no ha contestado favorablemente a ningún requerimiento realizado por cuestión alguna de interés común, aún ajenos a esta discusión, y cuando sus funcionarios han ejercido actos de violencia institucional contra la institución y sus autoridades en no pocas veces. Esta falsedad y propuesta desnaturalizadora del proyecto UNM-TEC, resulta más que inverosímil por el hecho de que jamás ofreció una solución para la radicación del nuevo edificio para la Escuela Nº 37 como en varias oportunidades le solicitara la Provincia, lo que hubiera permitido se recupere rápidamente el edificio en préstamo.



f. Que el llamado “Polo Educativo” beneficiará a “miles de estudiantes” porque liberará espacios áulicos que anteriormente usaba la Escuela Nº 37 y que hoy son usados como oficinas administrativas y que la ESPUNM no tiene ningún impedimento en su desarrollo, porque funciona perfectamente donde se encuentra y ningún estudiante ha perdido su vacante, en una muestra más de cinismo y falsedad hasta por la denominación misma de su obra, que no es ninguna ampliación de espacios educativos y porque la ESPUNM se encuentra limitada a 288 estudiantes en aulas modulares dentro de un espacio de adultos que no puede ampliarse, y debió reducir las nuevas vacantes a ofrecer y su jornada educativa para poder seguir funcionando en instalaciones provisorias y así garantizar el derecho a la educación de sus actuales estudiantes. En este sentido, es oportuno destacar que a la fecha, la Escuela Nº 37 y la ESPUNM, ya debieran estar funcionado en sus propios edificios, y esta última poder ofrecer educación de calidad para más de 1.800 estudiantes en 4 orientaciones de secundario y con jornada extendida, lo que no ha ocurrido por esta tenaz oposición.



Las afirmaciones comentadas inclusive contienen opiniones no pocas veces insultantes para las autoridades de la Universidad, impropias de cualquier escrito oficial y más aún en una causa judicial, al intentar rebatir lo que la UNM viene denunciando en la causa y públicamente. Como hemos dicho en otras oportunidades, todos los interesados que deseen conocer este conflicto y nuestra posición, pueden hacerlo accediendo al apartado del sitio web de la Escuela, donde se alojan por orden cronológico todas las actuaciones, notas, medidas, acuerdos, documentos, presentaciones, demandas judiciales y documental que acredita los derechos de la UNM, lo que por el contrario nunca pudo ser sostenido por la Municipalidad en estas causas ni públicamente.



En este sentido, es oportuno remarcar una paradoja que ha quedado definitivamente expuesta en estas últimas argumentaciones ante la justicia y que dan cuenta de la sostenida voluntad de atacar al proyecto educativo de la Universidad y de su Escuela; lo que hoy cobra especial relevancia por una de sus docentes y graduada que es reconocida entre las 10 mejores del mundo por su contribución a mejorar la educación pública, objetivo fundacional de la ESPUNM, que como resulta evidente se ve perjudicado y disminuido con todo lo que ha venido ocurriendo.



En efecto, es público y notorio desde el inicio de la actual gestión municipal, el impulso dado a la toma del edificio de la ESPUNM por la comunidad de la Escuela Nº 37, cuyas instalaciones fueron extrañamente reasignadas a usos administrativos. Infeliz hecho que pudo superarse mediante un acuerdo tripartito por el que la UNM prestó el edificio a esa comunidad hasta que se construyera uno nuevo para ésta y por ello, nuestra Escuela debió comenzar a funcionar en un lugar provisorio con aulas modulares. Precisamente, este acuerdo no fue cuatripartito porque la Municipalidad, que debía aportar un predio fiscal para construir la nueva Nº 37, se negó a suscribirlo a último momento y desde entonces declaró públicamente que “reconocía” como edificio propio de la Escuela Nº 37 al edificio de la ESPUNM y que no tenía responsabilidad alguna en la cuestión, llegando a negar lo concertado entre la Nación, la Provincia y la Universidad.



En línea con esto, permanentemente alentó el falso encono de esa comunidad con la Universidad, cuando la UNM ha hecho el mayor esfuerzo colaborativo al suscribir este acuerdo tripartito y siempre bregó por las obras necesarias para ambas escuelas; las que nunca pudieron realizarse dado que la Municipalidad sistemáticamente se negó a ofrecer un predio fiscal para la relocalización de la Nº 37, como surge de las notas que hemos comprobado, y porque además, impidió que se construya la de la ESPUNM en su propio predio al usurparlo e iniciar esta obra. Es por esta oposición inquebrantable que el acuerdo tripartito de 2020 hoy vencido, debió ser prorrogado ante la falta de avance, agravando el sacrificio que debe seguir haciendo la ESPUNM por esta situación.



Como afirman en la causa, al liberarse el espacio ocupado por la Nº 37, las instalaciones de la Escuela dejaron de ser aulas y fueron destinadas a usos administrativos que ahora, según dichos de la misma Municipalidad, justifican construir este edificio para mudar a esos funcionarios y volver a utilizar esos lugares como las aulas que siempre fueron, llegando a afirmar que ello “beneficiaría a miles de estudiantes”, en vez de construir nuevas aulas y escuelas en otros lugares con esos fondos y de esta forma, facilitar que la UNM aporte más aulas nuevas con su edificio para 1.800 vacantes de educación de excelencia que Moreno tanto necesita; ya que como se ha demostrado, esta obra sin causa justificada se realiza en un terreno usurpado que está destinado a la construcción de una escuela, reduciendo doblemente la cantidad de vacantes escolares que podría tener el pueblo de Moreno.



Precisamente, al correr el tiempo sin avances en la relocalización de la Escuela Nº 37, la UNM priorizó que el edificio del Instituto Tecnológico ITUNM que debía construirse (generando nuevas vacantes de educación técnica superior) y funcionar articuladamente con la ESPUNM en este único predio, se resolvió destinarlo a ésta última y así poder seguir prolongando la cooperación con la Provincia por el edificio en préstamo.



Es ahí cuando al proponerse la construcción del edificio de la Escuela de la UNM, el Municipio se presenta y lo clausura en febrero de 2022, anuncia que impulsa la anulación ilegal del plano con las subdivisiones y cesiones de uso inscriptas y ya consolidadas, desconociendo los acuerdos que dieron origen a todo lo actuado, y no siendo suficiente, para afirmar su voluntad de oponer a la ESPUNM, dispone la construcción extemporánea de su llamado “Polo Educativo” mediante 3 licitaciones urgentes y 2 adjudicaciones irregulares, todo ello mientras tramitaba y lograba la anulación ilegal de esos planos e inscripciones a inicios del 2023, lo que asumió como suficiente razón para tomar el predio por la fuerza, expulsar a la Universidad e iniciar su obra, respaldada en el proceder de la Provincia.



Nótese que la denominación de su obra, que viene desde el origen mismo de la constitución de la reserva para usos educativos y el nacimiento de la Universidad, fue utilizado por la Municipalidad para ocultar el real destino no educativo que se le daría a esta edificación que, de consumarse, terminará por impedir un lugar propio para la ESPUNM y para peor, es justificada valiéndose de la espuria utilización del espacio y de las legítimas necesidades de la comunidad de la Escuela Nº 37 que siempre ha reclamado por mejorar su realidad edilicia y necesidades.



Cabe resaltar que este artilugio cumple el doble propósito de justificar el desvío de los recursos del Fondo Educativo de Moreno a una obra que no amplía ni mejora los espacios educativos, sino de manera indirecta y artificiosa por la reutilización de las antiguas aulas de la Escuela Nº 37 cuando, como todos sabemos, la situación de decadencia de buena parte de la infraestructura edilicia de la educación en Moreno y el déficit de vacantes existente, merece mejor respuesta y mayor responsabilidad en la aplicación de estos fondos que con esta obra se comprueba un uso absolutamente antojadizo e ineficiente desde el punto de vista económico-social.



De resultas de todo esto, queda claro que este proceder, carece de racionalidad y sustento legal alguno, y solo se sostiene por el abuso de poder que venimos sufriendo con el único objeto de despojar a la Universidad del predio y del edificio existente a como dé lugar, para impedir que se desarrolle la ESPUNM y el ITUNM; todo lo cual inhibe a las autoridades municipales de poder dar una explicación coherente a la comunidad del porqué se ha empecinado con realizar una obra tan urgentemente y en un lugar ajeno que obstruye la construcción de una escuela universitaria, o por qué no puede asignar un espacio libre para que pueda construirse la Escuela Nº 37.



Es por ello que en todos estos años la Municipalidad nunca ha podido justificar públicamente su posición o dado explicación alguna de razón por todo este proceder y hechos que hemos denunciado; solo lo ha hecho a requerimiento de la justicia o por afirmaciones en supuestos trascendidos en notas periodísticas en las que se hace saber que “esto es una cuestión terminada” o “se encuentra inscripto a nombre de la Municipalidad” con total desinterés con los destinos de la Universidad del mismo pueblo que gobierna, y obviamente, omitiendo hacer mención a todos estos hechos previos a su posesión actual y denunciados (usurpar el predio, inscribirlo ilegalmente a su nombre y realizar una obra en forma irregular), lo que haría más que inverosímiles estas afirmaciones y otras declaraciones de funcionarios anónimos sobre intencionalidades políticas de la Universidad contra la Municipalidad, por no mencionar los lamentables argumentos en los acalorados debates en las sesiones del Concejo Deliberante de 2022 para negarse a tratar el tema o para no dar la palabra y ser oídos, tanto a la comunidad de padres como a la Universidad y que lo habían solicitado en varias oportunidades.



Por el contrario, a esta altura de los acontecimientos, la gravedad de los hechos denunciados, las causas iniciadas y la inescrupulosa obra próxima a terminar, no deja de asombrarnos la intrascendencia político-institucional de todo lo ocurrido y el silencio que cubre a los abusos de autoridad que venimos sufriendo por parte de la Municipalidad; y que dan cuenta de que es ésta la que no ha dejado de oponerse al proyecto educativo de la Universidad en todos sus actividades y en particular, en lo que respecta a esta Escuela que laboriosamente se viene gestando desde el año 2013 y que desde 2021 es una realidad palpable, hoy reconocida a nivel mundial por la calidad de sus docentes.



Todo lo expuesto es la innegable razón por la cual en más de 4 años desde el inicio de esta gestión municipal, no ha podido construirse la ESPUNM (ni la Escuela Nº 37) y para evitar que esto pueda hacerse en el futuro, ha llegado al extremo de imponer la construcción de un edificio que llama “Polo Educativo” para liberar 8 aulas que dejaron de serlo por su propia voluntad y así consumar definitivamente este ataque a una escuela pública dependiente de la Universidad.



Autoridades Superiores de la Universidad Nacional de Moreno”