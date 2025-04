La UNM envió cartas documentos a la intendenta, a la secretaria de Educación y a los consejeros escolares

La Universidad Nacional de Moreno emitió cartas documentos para distintos funcionarios, entre los que se destaca la intendenta municipal Mariel Fernández y los 10 consejeros escolares. La medida está vinculada a la inminente finalización de edificio ubicado sobre la calle Merlo entre Corvalán y Remedios de Escalada de San Martín, terreno en disputa entre la comuna, la UNM y ahora el Estado Nacional a través del ministerio de Capital Humano.

Esa construcción está destinada a albergar las oficinas del Consejo Escolar, la secretaría de Educación, la secretaría de Inspección, entre otros organismos provinciales y municipales. Las misivas enviadas por la casa de altos estudios apunta a que no se produzca la mudanza de estas reparticiones hasta que la justicia federal resuelva sobre la cuestión de fondo: Quién es el titular de esas parcelas. Las demandas ya están planteadas, pero los tiempos que toman los magistrados para dictaminar se alargan.

Compartimos el comunicado de prensa de la UNM:

“Informamos que con fecha 25 de marzo de 2025, fueron cursadas Cartas Documento a la Intendenta Municipal, Sra. Mariel Fernández, a la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad, al Presidente, a la Vicepresidenta y a todos los Consejeros del Consejo Escolar de Moreno actualmente en funciones, como así también, al Inspector Jefe de la Región IX de la Dirección General de Cultura y Educación con competencia sobre esta jurisdicción, como así también a la Inspectora Jefa Distrital del partido y demás autoridades provinciales de educación con asiento en Moreno.



La Carta enviada tiene por objeto intimarlos a abstenerse o de impulsar a los empleados y funcionarios bajo su conducción de ingresar y cumplir sus responsabilidades en el edificio construido ilegalmente en un terreno cedido al uso de la Universidad Nacional de Moreno por la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, ubicado sobre la calle Merlo entre Vicente Lopez e Int. Corvalán, bajo apercibimiento de considerarlos penal y civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a la Universidad.

La advertencia, conlleva la imposibilidad de alegar el desconocimiento de la situación litigiosa existente entre la Universidad y la Municipalidad por este predio y obra próxima a concluir e inaugurar, y que tramitan en la Justicia Federal de Moreno y la Cámara Federal de San Martin; ya que, dado la afectación de los derechos de la Universidad que ello implica, será objeto de la denuncia judicial correspondiente, además de ser considerada causal de mal desempeño de sus deberes como funcionarios públicos.



A la fecha, la mayoría de los destinatarios fueron notificados fehacientemente en sus domicilios laborales, por lo que los restantes, cuya notificación resultara infructuosa, serán notificados en sus domicilios particulares.



La intimación a los funcionarios involucrados es concordante con la nota remitida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, con fecha 13 de marzo de 2025, por la que se le solicitó que suspenda la mudanza de todos los funcionarios del Consejo Escolar y autoridades distritales que se encuentran bajo su órbita, hasta que la justicia, en un necesario mayor plazo, resuelva la cuestión de fondo por la titularidad del predio y la cesión a una de las partes, y así evitar un daño irreparable a la comunidad escolar y universitaria de Moreno.

Asimismo, se advirtió, toda vez que parte de los funcionarios provinciales a mudar prestan servicios, por decisión de la Municipalidad de Moreno, en las aulas que fueran de la ESS Nº 37 hasta la usurpación impulsada por la Municipalidad al edificio de la UNM, que, de producirse esta mudanza inminente y anunciada para los próximos días, resultaría inexplicable e insostenible seguir cooperando con la ESS Nº 37 que funciona en las aulas en préstamo de la Universidad, en virtud del convenio que hemos ratificado el año pasado, correspondiendo entonces que regrese a sus instalaciones originarias, mientras la justicia resuelve este conflicto que no ha podido ser superado desde el dialogo y la cooperación institucional, siempre negada por la otra parte.



Sobre este particular, es oportuno reiterar que la elección del destino de esta obra, que se oculta con el nombre de “Polo Educativo Sandra y Rubén”, también respondió al propósito de involucrar a la provincia en este conflicto artificialmente creado contra la Universidad, a partir del despojo irregular del predio como hemos denunciado en la causa en trato, con el agravante de que para realizar la misma, se han invertido fondos públicos locales en una obra ajena, ya que la inversión no responde a ningún objetivo de incumbencia local, por lo que el edificio y el predio, de prosperar con su decisión, deberá cederse por ordenanza a la provincia, con la que no existe acuerdo ni compromiso alguno para llevarla a cabo.



A todos los interesados que deseen conocer las cartas enviadas, pueden hacerlo, accediendo al apartado del sitio web de la Escuela, donde se alojan por orden cronológico, y en el que también hallarán todas las actuaciones, notas, medidas, acuerdos, y documental que acredita los derechos de la UNM.”