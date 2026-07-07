La UNM presentó investigaciones sobre empleo, economía social y juventudes

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) participó del primer Seminario-Taller sobre “Trabajo, Empleo, Economía Social y Jóvenes”, organizado por el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP), un espacio de trabajo desarrollado en conjunto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

La actividad se realizó en el Centro Bonaerense de Energías Renovables, en la ciudad de La Plata, y reunió a autoridades, investigadores, docentes y funcionarios para compartir avances y propuestas vinculadas al mundo del trabajo y las políticas públicas.

Durante el encuentro también se acordó que la próxima edición del seminario se llevará a cabo antes de fin de año en la sede de la UNM.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de la CIC-PBA, Roberto Salvarezza; el rector de la UNM, Alejandro Robba; y el director del IIEPP, Daniel Arroyo.

En el seminario se presentaron investigaciones y propuestas organizadas en torno a cuatro ejes: la generación de empleo, las oportunidades de inserción laboral para los bonaerenses, los desafíos y potencialidades de la economía social y las perspectivas de inclusión de las juventudes en el mercado de trabajo.

Además, participaron docentes, investigadores y autoridades de distintas unidades académicas de la universidad, junto con representantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNM y funcionarios de diferentes organismos provinciales.

La jornada permitió fortalecer el trabajo articulado entre el ámbito científico y las políticas públicas, promoviendo la producción de conocimiento como herramienta para el diseño de estrategias orientadas al desarrollo y la inclusión social.

Universidad Nacional de Moreno