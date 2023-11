Las cámaras empresariales de colectivos del AMBA anuncian fuerte reducción servicios en las líneas comunales y provinciales del Conurbano

Cinco cámaras de empresarios del transporte público de pasajeros anunciaron recortes de servicios ante los subsidios impagos desde el gobierno nacional. El comunicado que difundieron a través de las redes sociales reza lo siguiente:

Durante la semana anterior anticipamos que la falta de pago de las compensaciones (subsidios) al transporte provocaría la reducción o paralización de servicios en la mayoría de las líneas provinciales y comunales que circulan en el AMBA. Al no haberse regularizado dicha situación (especialmente los más de $ 9.000 MM de subsidios de octubre adeudados, entre otros conceptos) informamos que, habiéndose agotado la capacidad financiera y los recursos de una enorme mayoría de las empresas, se empezara se afectar de tal modo los servicios, con un agravamiento a medida que transcurra la semana, con el consiguiente impacto para el público usuario. Según estimaciones realizadas por las cámaras a partir de mañana la mayoría de las empresas de estas jurisdicciones no podrán continuar prestando servicios en forma habitual, quedando paralizadas en la medida que agoten los recursos en forma progresiva por esta situación de fuerza mayor.

Lamentamos esta situación ajena a nuestra voluntad, ya que no fijamos tarifa (congelada desde agosto), ni actualizamos los niveles de subsidios (desfazados a la fecha en 30% respecto a los costos reales de operación), ni somos responsables por el persistente atraso y mora en los pagos, que torna insostenible esta situación al combinarse todos los factores.

Esta situación no es nueva, y se viene agravando progresivamente desde hace varios meses, como se ha informado en reiterados comunicados y presentaciones formales a las autoridades y también medios de información, siendo que el propio publico usuario percibe la perdida de frecuencias, deterioro del parque móvil y empeoramiento generalizado del servicio, que se registra en paralelo con el aceleramiento de la inflación, desabastecimiento de insumos criticos, y el atraso en el cálculo y pagos de subsidios, sin que las empresas tengan margen para sortear la acumulación de tantos obstáculos.

Los operadores no hemos elegido el actual régimen de subsidios que abarca cerca del 90% de nuestros ingresos, y hemos advertido reiteradas veces que se llegaría a esta situación de continuar un esquema de tarifas tan bajas y congeladas, junto con subsidios mal calculados, y además impagos, por lo que solicitamos urgente a las autoridades que cumplan el marco normativo vigente que asegura el financiamiento que permite la continuidad de los servicios, de manera de evitarle perjuicios al público usuario.

Las firmas que acompañan el comunicado son las siguientes:

CÁMARA EMPRESARIA DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS –C.E.A.P.-

CÁMARA EMPRESARIA DEL TRANSPORTE URBANO DE BUENOS AIRES –C.E.T.U.B.A.-

CÁMARA DEL TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -C.T.P.B.A.-

ASOCIACION ARGENTINA DE EMPESARIOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR –A.A.E.T.A.-

CÁMARA DE EMPRESARIOS UNIDOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE BUENOS AIRES -C.E.U.T.U.P.B.A.-

Hasta el momento no hubo comunicación oficial de Transporte La Perlita, empresa que presta servicios en nuestra región