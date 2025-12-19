Leer, escribir y estudiar: un puente hacia la educación superior

Con el propósito de facilitar el acceso y el tránsito de jóvenes morenenses hacia la educación superior, en septiembre la Universidad Nacional de Moreno (UNM) lanzó el Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Leer, escribir y estudiar”.

La iniciativa tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora, la práctica de la lecto- escritura y oralidad de los estudiantes del nivel secundario, promoviendo su tránsito hacia la educación superior.La propuesta estuvo a cargo de Lorena Demitrio, directora de Articulación, Orientación e Ingreso en la UNM y contó con la participación de docentes de diferentes áreas, además del acompañamiento de auxiliares estudiantes voluntarias de la carrera de Comunicación Social y Trabajo Social.

De la secundaria a la universidadLorena Demitrio cuenta que el proyecto inició de una convocatoria institucional a la Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso, con el objetivo de realizar un proyecto que fortalezca la Extensión Universitaria teniendo como temática la alfabetización de lectoescritura en personas jóvenes y adultas.

“Hay una experiencia consolidada en materia de extensión y articulación con las escuelas, contando con antecedentes específicos en el dictado de talleres de lectura y escritura que generan puentes con los talleres específicos propios de los inicios de los estudios universitarios, como por ejemplo el Taller de Lectura y el Taller de Escritura Académica del COPRUN (Curso de Orientación y Preparación Universitaria)”, señala.

El taller les permitió a los estudiantes adquirir habilidades aplicables a la vida académica, como también a la vida diaria.

Entre los contenidos trabajados a lo largo de ocho jornadas se abordó: la comprensión de textos académicos complejos, la identificación de fuentes de información y la distinción de fake news, la elaboración de resúmenes y la preparación de exposiciones orales.La temática principal que integró los encuentros fue la Inteligencia Artificial (IA), un asunto relevante, en especial para los jóvenes.

Daian Lanzillotta, licenciada en Educación Secundaria de la UNM, que participó del proyecto en los encuentros llevados adelante en la escuela secundaria N°77, en el barrio La Perla, comenta: “El proyecto es significativo y con mucha potencia por la temáticas y habilidades de fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad que se promueven; por la modalidad, que es un taller y por sus destinatarios, estudiantes de secundaria que tienen como horizonte de posibilidad la universidad.”Un proyecto pensado para quinto año: preparación con más tiempoEn esta primera edición la propuesta se llevó a cabo en cinco escuelas secundarias (EES) del distrito de Moreno: EES N° 4 de Barrio Parque (Paso del Rey), EES N° 41 (Moreno Sur), EES N° 85 de Cuartel V (Moreno Norte), EES N° 77 y EES N° 79, ambas de La Perla (Moreno Norte).

El proyecto se destinó a estudiantes de quinto año. Demitrio explica que esta elección se debe a “una sensibilización en el trabajo con géneros académicos y por no encontrarse al momento líneas de trabajo específicas con este año de la secundaria”.

Esta decisión se definió a partir de “la evaluación de las acciones que se estaban implementando en la provincia de Buenos Aires) y en el distrito, así como mediante la articulación secundaria”, comentó la directora. De tal manera que, la decisión fue consensuada con la inspección distrital del partido de Moreno, para complementar las medidas del gobierno provincial.

Al pensar en la posibilidad de llevar estas prácticas a otros años de la escuela secundaria, Lanzillotta, opinó que “sería una gran oportunidad para darle continuidad a lo que iniciamos en quinto año, porque es una oportunidad más para trabajar con la anticipación de sentidos (del último año de la escuela secundaria, el inicio de la universidad, etc.) sobre el presente y el futuro cercano.”

Transformación y mejoras a lo largo de ocho jornadas

El taller constó de ocho jornadas semanales en las cinco escuelas antes mencionadas, todas dentro del Partido de Moreno. Los resultados de la suma de las actividades, las devoluciones y los debates, fueron visibles para los docentes tras cada nuevo encuentro.

Tal es así que Lanzillotta afirmó que “en cada jornada y con cada actividad se notaban cambios en los alumnos, desde la participación hasta la superación del miedo a hablar o escribir”.Los alumnos mostraron cambios, no sólo a nivel académico sino también a nivel personal y grupal. La docente agregó: “Noté que fueron creciendo en distintos aspectos y, a su vez, en diferentes tiempos. Desde animarse a participar involucrándose con las lecturas, las escrituras y los debates que les proponíamos, hasta con la disposición para armar círculos y rondas de trabajo con dinámicas que involucraban pasar al centro o al frente del aula “.

Compromiso territorialEste programa de la universidad le permite constituirse como una institución clave para el distrito, garantizando una educación pública de calidad y el libre acceso a la educación superior. El proyecto les permitió a los estudiantes no solo dar sus primeros pasos en adquirir habilidades técnicas del nivel superior, sino también acercarse a las trayectorias académicas de la UNM, a partir de la información brindada por los docentes.

El proyecto “Leer, Escribir y Estudiar” es un ejemplo concreto de cómo la UNM, articula su función social, Lanzillotta expresó: “Creo profundamente en una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad que crea puentes, abre caminos y construye posibilidades. Esto es posible con más de esas acciones que hacen bien y la legitiman: más democracia, más participación… prácticas, modos de acción, marcas e instituciones que visibilizan un proyecto político con más compromiso social.”Demitrio, por su parte, concluyó: “Es un desafío dejar de ver a la extensión como práctica unilateral y unidireccional ajena al contexto socio comunitario cultural en la que las instituciones se insertan”. Proyectos de extensión universitaria como estos son los que permiten la relación de la Universidad con la comunidad, teniendo en cuenta que ambos son pertenecientes a un mismo espacio y no como actores diferentes y aislados.

ANUNM