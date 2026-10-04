Liberaron un carpincho en el Área Natural Protegida Dique Roggero

El Área Natural Protegida Dique Roggero sumó nuevamente a un ejemplar de fauna silvestre tras la liberación de un carpincho hembra que había permanecido en cautiverio.

Antes de su reintroducción, el animal atravesó un proceso de adaptación que incluyó el cambio de su alimentación, con el objetivo de incorporar una dieta adecuada para su especie.

La Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires fue la encargada de trasladarlo hasta la Reserva, donde se concretó su regreso al entorno natural.

De la actividad también participó la secretaria de Ambiente, Daiana Anadón.

Desde el área de Ambiente remarcaron además la importancia de no mantener animales silvestres como mascotas.

La práctica está prohibida por ley y puede afectar el bienestar de los ejemplares, además de generar riesgos para las personas.

Info Secretaría de Ambiente Moreno