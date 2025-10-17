Liberaron una comadreja overa en la Reserva Los Robles

Una comadreja overa (Didelphis albiventris) fue liberada en la Reserva Natural Los Robles, luego de haber sido acercada por un vecino al lugar.

El ejemplar fue evaluado por el veterinario del Cuerpo de Guardaparques, quien verificó su buen estado de salud antes de proceder a su reinserción en un sector donde se registra la presencia de esta especie.

Estas acciones colaboran con la preservación de la fauna autóctona y el mantenimiento del equilibrio ecológico dentro del área protegida.

Info Ambiente Moreno